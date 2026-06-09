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В Нью-Йорке фанаты НБА атаковали полицейскую машину - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Баскетбол
 
05:37 09.06.2026
В Нью-Йорке фанаты НБА атаковали полицейскую машину

Зрители финала НБА атаковали полицейскую машину в Нью-Йорке

© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зрители финальной серии НБА у Брайант-парка в Нью-Йорке атаковали полицейскую машину.
  • Болельщики вели себя агрессивно: ломали кустарники, закидывали друг друга и полицейских бутылками с водой.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Зрители финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс" у Брайант-парка в Нью-Йорке атаковали полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся у Брайант-парка болельщики начали вести себя несколько агрессивно: начали ломать кустарники, закидывали друг друга и полицейских бутылками с водой.
Когда на улице с болельщиками появился полицейский грузовик, фанаты атаковали его: начали залезать на него, закидали бутылками, грязью. Полиция не ответила.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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