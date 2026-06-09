В Нью-Йорке фанаты НБА атаковали полицейскую машину

Краткий пересказ от РИА ИИ Зрители финальной серии НБА у Брайант-парка в Нью-Йорке атаковали полицейскую машину.

Болельщики вели себя агрессивно: ломали кустарники, закидывали друг друга и полицейских бутылками с водой.

НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Зрители финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс" у Брайант-парка в Нью-Йорке атаковали полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся у Брайант-парка болельщики начали вести себя несколько агрессивно: начали ломать кустарники, закидывали друг друга и полицейских бутылками с водой.

Когда на улице с болельщиками появился полицейский грузовик, фанаты атаковали его: начали залезать на него, закидали бутылками, грязью. Полиция не ответила.