В Нью-Йорке фанаты НБА атаковали полицейскую машину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зрители финальной серии НБА у Брайант-парка в Нью-Йорке атаковали полицейскую машину.
- Болельщики вели себя агрессивно: ломали кустарники, закидывали друг друга и полицейских бутылками с водой.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Зрители финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс" у Брайант-парка в Нью-Йорке атаковали полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся у Брайант-парка болельщики начали вести себя несколько агрессивно: начали ломать кустарники, закидывали друг друга и полицейских бутылками с водой.
Когда на улице с болельщиками появился полицейский грузовик, фанаты атаковали его: начали залезать на него, закидали бутылками, грязью. Полиция не ответила.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.