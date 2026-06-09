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В Москве мужчина два раза ударил москвича ножом в ходе ссоры возле метро - РИА Новости, 09.06.2026
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17:11 09.06.2026 (обновлено: 17:19 09.06.2026)
В Москве мужчина два раза ударил москвича ножом в ходе ссоры возле метро

В Москве мужчина в ходе ссоры два раза ударил москвича ножом у метро "Солнцево"

© Ирина Волк/MAXКадр видео с конфликтом между двумя мужчинами в переходе метро в Москве
Кадр видео с конфликтом между двумя мужчинами в переходе метро в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Кадр видео с конфликтом между двумя мужчинами в переходе метро в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе ссоры на лестнице подземного перехода у станции метро "Солнцево" в Москве приезжий из Липецкой области нанес москвичу два удара ножом и скрылся.
  • Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами ног, а подозреваемый задержан при содействии сотрудников Росгвардии.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры на лестнице подземного перехода у станции метро "Солнцево" в Москве нанес москвичу два удара ножом и скрылся, он задержан, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что на лестнице подземного пешеходного перехода, прилегающего к вестибюлю станции метро "Солнцево", между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры приезжий из Липецкой области нанес москвичу два удара ножом, после чего скрылся", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
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Она добавила, что пострадавший был госпитализирован с резаными ранами ног.
При содействии сотрудников Росгвардии подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, у него изъят нож, который направлен на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело о вооруженном хулиганстве. Фигурант заключен под стражу.
Как добавили в прокуратуре Москвы, надзорный орган контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности. Злоумышленник признал вину.
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