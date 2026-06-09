В Москве мужчина два раза ударил москвича ножом в ходе ссоры возле метро

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры на лестнице подземного перехода у станции метро "Солнцево" в Москве нанес москвичу два удара ножом и скрылся, он задержан, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.