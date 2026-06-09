В Нижнем Новгороде выявили общежитие для нелегальных мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Новгороде обнаружили общежитие для нелегальных мигрантов с баней и столовой.

По итогам рейда выявлено 19 граждан, нарушавших миграционное законодательство.

В отношении всех правонарушителей приняты решения об административном выдворении в форме принудительного выезда из страны.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Общежитие для нелегальных мигрантов с баней и столовой обнаружили в Нижнем Новгороде, по итогам рейда из России выдворят 19 человек, сообщило МВД региона.

Рейд провели на объекте по переработке электроники на улице Бурнаковской.

"В ходе проверки выявлено 19 граждан республики Средней Азии . При проверке документов выяснилось, что 5 граждан находились в стране без постановки на миграционный учет, 13 иностранцев уклонялись от выезда с территории РФ по истечении разрешенного срока пребывания, 18 человек незаконно осуществляли трудовую деятельность, 15 иностранных граждан не прошли обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении.

Всего по результатам проверки составлен 51 административный протокол. Общая сумма наложенных штрафов составила 102 тысячи рублей.

"В отношении всех 19 правонарушителей приняты решения об административном выдворении в форме принудительного выезда из страны. До исполнения решения иностранцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

Установлено, что для иностранных рабочих на территории объекта были созданы условия для длительного проживания: оборудованы спальные места, помещения для приема пищи и баня.

По словам задержанных, они прибыли в Нижний Новгород по приглашению 47-летнего гражданина среднеазиатской республики для выполнения работ по переработке электроники. На основании собранных материалов в отношении организатора незаконного пребывания иностранцев возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).