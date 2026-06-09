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Баскетбольные фанаты в Нью-Йорке перекрыли движение на Пятой авеню - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Баскетбол
 
06:47 09.06.2026
Баскетбольные фанаты в Нью-Йорке перекрыли движение на Пятой авеню

Баскетбольные фанаты во время беспорядков перекрыли Пятую авеню в Нью-Йорке

© AP Photo / Mary AltafferНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Нью-Йорк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольные фанаты в Нью-Йорке перекрыли движение на Пятой авеню.
  • Тысячи ньюйоркцев вышли на улицы, чтобы посмотреть игру финальной серии НБА, и это привело к небольшим стычкам с полицией и беспорядкам.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Баскетбольные фанаты в Нью-Йорке перекрыли движение на Пятой авеню, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи ньюйоркцев во вторник вышли на улицы города смотреть игру финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс". Почти сразу же начались небольшие стычки с полицией и танцы на машинах.
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Нью-Йорке фанаты НБА атаковали полицейскую машину
05:37
Собравшиеся у Брайант-парка фанаты устроили беспорядки и перекрыли Пятую авеню. Полиция уже вмешалась.
"Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1:4).
Полиция Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Просмотр баскетбольного матча в Нью-Йорке перерос в беспорядки
05:53
 
БаскетболСпортНью-Йорк (город)Нью-Йорк НиксСан-Антонио СпёрсНБА
 
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