Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетбольные фанаты в Нью-Йорке перекрыли движение на Пятой авеню.
- Тысячи ньюйоркцев вышли на улицы, чтобы посмотреть игру финальной серии НБА, и это привело к небольшим стычкам с полицией и беспорядкам.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Баскетбольные фанаты в Нью-Йорке перекрыли движение на Пятой авеню, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи ньюйоркцев во вторник вышли на улицы города смотреть игру финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс". Почти сразу же начались небольшие стычки с полицией и танцы на машинах.
Собравшиеся у Брайант-парка фанаты устроили беспорядки и перекрыли Пятую авеню. Полиция уже вмешалась.
"Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1:4).