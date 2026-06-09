НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Баскетбольные фанаты в Нью-Йорке перекрыли движение на Пятой авеню, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся у Брайант-парка фанаты устроили беспорядки и перекрыли Пятую авеню. Полиция уже вмешалась.

"Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1:4).