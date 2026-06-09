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"Он уже не подросток": Непомнящий объяснил, почему не пожал руку Ниманну - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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07:42 09.06.2026 (обновлено: 10:01 09.06.2026)
"Он уже не подросток": Непомнящий объяснил, почему не пожал руку Ниманну

Непомнящий заявил, что не пожал руку Ниманну из-за его поведения в соцсетях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯн Непомнящий
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не стал пожимать руку Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Cup Masters из-за поведения американца.
  • Непомнящий был недоволен поведением Ниманна в последнем матче и его дальнейшими действиями в социальных сетях.
  • Восьмой тур, в котором сыграют Непомнящий и Ниманн, состоится 14 июня.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не стал пожимать руку Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Cup Masters из-за его поведения во время последнего очного матча и дальнейших действий американца в социальных сетях.
Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором Непомнящий перед жеребьевкой турнира в Ташкенте по очереди жмет руку каждому из участников UzChess Cup Masters, игнорируя Ниманна. Тот в ответ кинул неодобрительный взгляд в спину россиянина. Непомнящий сыграет с Ниманном 14 июня в восьмом туре.
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"Не хочу тратить много времени, чтобы это обсуждать. Я был очень недоволен его поведением в последнем матче, даже просто за доской, мне не кажется, что там было хоть какое-то уважение. Он провел очень хорошую игру против меня, но его поведение оставляло желать лучшего. Он же уже не подросток, правильно? Может, четыре года назад меня бы это так не волновало, но ему уже больше двадцати лет. Ему стоит научиться манерам", - заявил Непомнящий в интервью ChessBase India, опубликованном в соцсети Х.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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"Его преданность шахматам похвальна, но его поведение - нет. И общение с ним после матча, он в целом перестал мне отвечать на какие-либо сообщения. Просто мы какие-то подобные моменты стараемся обсуждать лично, а он просто решил этого избежать и испариться и написать пару постов в соцсетях. Мне не кажется, что это прилично с его стороны", - добавил российский гроссмейстер.
В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.
Непомнящий в этом скандале поддержал Карлсена. Позднее Ниманн предложил россиянину провести очную встречу. С конца мая по начало июня в Белграде гроссмейстеры провели восемь партий в "быструю классику". Непомнящий сыграл вничью с Ниманном в выставочном матче со счетом 4-4.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Российский шахматист Непомнящий прибавил три позиции в рейтинге FIDE
31 мая, 18:45
 
СШАТашкентБелград (город)Ян НепомнящийМагнус КарлсенШахматы
 
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