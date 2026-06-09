"Он уже не подросток": Непомнящий объяснил, почему не пожал руку Ниманну

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"Не хочу тратить много времени, чтобы это обсуждать. Я был очень недоволен его поведением в последнем матче, даже просто за доской, мне не кажется, что там было хоть какое-то уважение. Он провел очень хорошую игру против меня, но его поведение оставляло желать лучшего. Он же уже не подросток, правильно? Может, четыре года назад меня бы это так не волновало, но ему уже больше двадцати лет. Ему стоит научиться манерам", - заявил Непомнящий в интервью ChessBase India, опубликованном в соцсети Х.