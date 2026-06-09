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Небензя: политизация работы ООН по ядерной программе Ирана усилит эскалацию - РИА Новости, 09.06.2026
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22:49 09.06.2026
Небензя: политизация работы ООН по ядерной программе Ирана усилит эскалацию

Небензя: политизация работы СБ ООН по ядерной программе Ирана усилит эскалацию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что политизация работы Совбеза ООН по ядерной программе Ирана подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения.
  • Небензя подчеркнул, что подобный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, а также отметил, что доклады МАГАТЭ по Ирану никогда не указывали на конверсию исламской республикой урана для военных целей.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Политизация работы Совбеза ООН по ядерной программе Ирана лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Хотим подчеркнуть, что дальнейшая политизация работы СБ ООН по данному сюжету лишь подстегнет дальнейшее раскручивание спирали эскалации, а также будет негативно влиять на перспективы переговорного решения", - сказал Небензя во время заседания Совбеза.
Российский дипломат подчеркнул, что подобный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана из-за действий США и Израиля.
Небензя также заявил, что доклады МАГАТЭ по Ирану никогда не указывали на конверсию исламской республикой урана для военных целей.
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