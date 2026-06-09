Небензя: политизация работы ООН по ядерной программе Ирана усилит эскалацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что политизация работы Совбеза ООН по ядерной программе Ирана подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения.
- Небензя подчеркнул, что подобный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, а также отметил, что доклады МАГАТЭ по Ирану никогда не указывали на конверсию исламской республикой урана для военных целей.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Политизация работы Совбеза ООН по ядерной программе Ирана лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя также заявил, что доклады МАГАТЭ по Ирану никогда не указывали на конверсию исламской республикой урана для военных целей.