Небензя: политизация работы ООН по ядерной программе Ирана усилит эскалацию

ООН, 9 июн - РИА Новости. Политизация работы Совбеза ООН по ядерной программе Ирана лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя также заявил, что доклады МАГАТЭ по Ирану никогда не указывали на конверсию исламской республикой урана для военных целей.