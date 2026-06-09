Небензя: Россия не даст СБ ООН принимать меры в рамках комитета против ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не допустит принятия СБ ООН мер в рамках комитета по санкциям против Ирана.
- Василий Небензя заявил, что санкционный комитет, учрежденный резолюцией 1737 в конце 2006 года, прекратил существование после принятия документа в 2015 году об отмене прошлых решений в отношении Ирана.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Россия не допустит принятия СБ ООН мер в рамках комитета по санкциям против Ирана, его работа была прекращена, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Как заявил Небензя, санкционный комитет, учрежденный резолюцией 1737 в конце 2006 года, прекратил существование после принятия документа в 2015 году об отмене прошлых решений в отношении Ирана.
Любые попытки поставить на рельсы работу комитета тщетны, подчеркнул дипломат.