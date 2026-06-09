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Небензя: Россия не даст СБ ООН принимать меры в рамках комитета против ИРИ - РИА Новости, 09.06.2026
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22:35 09.06.2026
Небензя: Россия не даст СБ ООН принимать меры в рамках комитета против ИРИ

Небензя: РФ не допустит СБ ООН принимать меры в рамках комитета против Ирана

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не допустит принятия СБ ООН мер в рамках комитета по санкциям против Ирана.
  • Василий Небензя заявил, что санкционный комитет, учрежденный резолюцией 1737 в конце 2006 года, прекратил существование после принятия документа в 2015 году об отмене прошлых решений в отношении Ирана.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Россия не допустит принятия СБ ООН мер в рамках комитета по санкциям против Ирана, его работа была прекращена, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наша страна не допустит принятия Советом под вывеской данного органа каких-либо решений, накладывающих ограничения на государства члены", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Как заявил Небензя, санкционный комитет, учрежденный резолюцией 1737 в конце 2006 года, прекратил существование после принятия документа в 2015 году об отмене прошлых решений в отношении Ирана.
Любые попытки поставить на рельсы работу комитета тщетны, подчеркнул дипломат.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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