Россия призвала ООН урегулировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Небензя

ООН, 9 июн - РИА Новости. Россия призывает Совбез ООН сосредоточиться на содействии дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана и готова всецело содействовать этому, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.