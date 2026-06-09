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Россия призвала ООН урегулировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Небензя - РИА Новости, 09.06.2026
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22:33 09.06.2026 (обновлено: 22:41 09.06.2026)
Россия призвала ООН урегулировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Небензя

Небензя: Россия призвала СБ ООН сосредоточиться на ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает Совбез ООН сосредоточиться на содействии дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана.
  • Россия готова оказывать всестороннюю помощь в этих усилиях.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Россия призывает Совбез ООН сосредоточиться на содействии дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана и готова всецело содействовать этому, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Призываем всех членов Совета и его председателя прекратить подливать масла в огонь и сосредоточиться на работе по содействию политико-дипломатическому урегулированию вокруг Ирана, в который уже вовлечен ряд конструктивно настроенных государств, в том числе наши пакистанские коллеги. Россия готова всецело помогать им этим усилиям", - сказал Небензя на заседании Совбеза.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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В миреИранРоссияООНСШАВасилий НебензяВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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