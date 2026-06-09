Рейтинг@Mail.ru
Киев не готов ни к каким компромиссам, заявил Небензя - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 09.06.2026
Киев не готов ни к каким компромиссам, заявил Небензя

Небензя: Киев не готов ни к каким компромиссам для урегулирования конфликта

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам постпреда при ООН Василия Небензи, киевский режим не готов к компромиссам для урегулирования конфликта.
  • Он заявил, что прекращение конфликта будет означать политическую гибель для Владимира Зеленского.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киевский режим не готов ни к каким компромиссам для урегулирования, прекращение конфликта будет означать политическую гибель для Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Киев ни на какие компромиссы пойти не готов. Для них война - это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него это политическая, а может быть и не только, гибель, не от руки российских вооруженных сил, я думаю", - сказал он ИС "Вести".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже, отметил Небензя
13 января, 00:40
Как подчеркнул дипломат, Зеленский отвергает все условия России по урегулированию конфликта и ликвидации его первопричин, а такой подход не может служить основой для серьезных переговоров.
«
"Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется. Трехсторонние переговоры не ведутся", - напомнил он.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.
Украинский военнослужащий в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Смена власти ускорится". В США испугались происходящего на Украине
Вчера, 07:18
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий НебензяСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала