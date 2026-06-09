Киев не готов ни к каким компромиссам, заявил Небензя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам постпреда при ООН Василия Небензи, киевский режим не готов к компромиссам для урегулирования конфликта.
- Он заявил, что прекращение конфликта будет означать политическую гибель для Владимира Зеленского.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киевский режим не готов ни к каким компромиссам для урегулирования, прекращение конфликта будет означать политическую гибель для Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Киев ни на какие компромиссы пойти не готов. Для них война - это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него это политическая, а может быть и не только, гибель, не от руки российских вооруженных сил, я думаю", - сказал он ИС "Вести".
Как подчеркнул дипломат, Зеленский отвергает все условия России по урегулированию конфликта и ликвидации его первопричин, а такой подход не может служить основой для серьезных переговоров.
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"Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется. Трехсторонние переговоры не ведутся", - напомнил он.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.