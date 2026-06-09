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Ученые выявили самое эффективное средство от комаров - РИА Новости, 09.06.2026
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Наука
 
07:00 09.06.2026 (обновлено: 08:01 09.06.2026)
Ученые выявили самое эффективное средство от комаров

ТюмГУ: фумигаторы-испарители лучше всего отгоняют комаров

© Shutterstock/FOTODOM / nechaevkonКомар родa Culex
Комар родa Culex - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / nechaevkon
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые ТюмГУ в составе международного коллектива исследователей выяснили, что для защиты от комаров лучше всего использовать фумигаторы-испарители, содержащие парализующие насекомых вещества.
  • Самыми эффективными средствами против комаров родов Aedes и Anopheles оказались летучие пиретроиды, которые входят в состав фумигаторов-испарителей, работающих от розетки.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Для защиты от комаров лучше всего использовать фумигаторы-испарители, содержащие парализующие насекомых вещества, а не спирали, ультразвуковые средства или ароматические свечи, выяснили ученые ТюмГУ в составе международного коллектива исследователей. Результаты представлены в Frontiers in Insect Science.
"Представьте, что вы покупаете "щит" от комаров для работы или отдыха на улице. Чтобы проверить, какой щит настоящий, а какой нет, мы отправились не на дачу, а в эпицентр малярии, где комары смертельно опасны, и при этом их тысячи. Мы выставили разные фумигаторы в саванне на берегу реки Нигер и в пригороде столицы Мали — Бамако", — рассказал один из авторов исследования, директор Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Роман Яковлев.
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По его словам, выяснилось, что электронные нагреватели создавали вокруг себя невидимый "купол". Комары в нем либо не могли найти жертву, либо погибали на подлете. Дымные спирали, ароматические свечи и ультразвуковые "пищалки" комаров отпугивали значительно слабее либо вообще не работали.
"Насекомые игнорировали и цитрусовый запах ароматических свечей, и неслышимые звуки, продолжая искать кровь", — уточнил Яковлев.
Самыми эффективными, по результатам исследования, средствами против комаров родов Aedes (кусаки) и Anopheles оказались летучие пиретроиды — вещества, которые входят в состав фумигаторов-испарителей, работающих от розетки. Пиретроиды парализуют насекомых, блокируя передачу нервных импульсов.
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При воздействии на пискунов — комаров рода Culex, распространенных в умеренном климате и наводняющих летом европейскую часть России, лучше всего себя проявили фумигаторы, содержащие трансфлутрин и метофлутрин.
Ученый подчеркнул, что место для эксперимента было выбрано неслучайно — в сельской местности поймы реки Нигер и в пригороде Бамако Себеникоро комары всех трех родов активны круглый год. Наблюдения за поведением насекомых проводились в часы их пиковой активности — в период с 20 до 22 часов в городе и с 23 до часа ночи вдали от поселений.
В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) отметили, что, кроме зудящих следов на коже, укусы комаров в тропических регионах могут привести к опасным болезням, например малярии или лихорадке денге.
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На территории России обитают и комары рода Aedes, и потенциальные переносчики малярии Anopheles — они встречаются по всей территории нашей страны, кроме приполярных территорий, однако они не вызывают тропической лихорадки, недомогание от укуса этих насекомых длится около трех дней и протекает намного легче.
Исследование было проведено учеными ТюмГУ и Томского государственного университета совместно с коллегами из Венгрии, Гвинеи, Германии, Греции, Канады, Литвы, Мали, США.
 
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