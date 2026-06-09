Ученые выявили самое эффективное средство от комаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые ТюмГУ в составе международного коллектива исследователей выяснили, что для защиты от комаров лучше всего использовать фумигаторы-испарители, содержащие парализующие насекомых вещества.

Самыми эффективными средствами против комаров родов Aedes и Anopheles оказались летучие пиретроиды, которые входят в состав фумигаторов-испарителей, работающих от розетки.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Для защиты от комаров лучше всего использовать фумигаторы-испарители, содержащие парализующие насекомых вещества, а не спирали, ультразвуковые средства или ароматические свечи, выяснили ученые Для защиты от комаров лучше всего использовать фумигаторы-испарители, содержащие парализующие насекомых вещества, а не спирали, ультразвуковые средства или ароматические свечи, выяснили ученые ТюмГУ в составе международного коллектива исследователей. Результаты представлены в Frontiers in Insect Science.

"Представьте, что вы покупаете "щит" от комаров для работы или отдыха на улице. Чтобы проверить, какой щит настоящий, а какой нет, мы отправились не на дачу, а в эпицентр малярии, где комары смертельно опасны, и при этом их тысячи. Мы выставили разные фумигаторы в саванне на берегу реки Нигер и в пригороде столицы Мали — Бамако", — рассказал один из авторов исследования, директор Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Роман Яковлев.

По его словам, выяснилось, что электронные нагреватели создавали вокруг себя невидимый "купол". Комары в нем либо не могли найти жертву, либо погибали на подлете. Дымные спирали, ароматические свечи и ультразвуковые "пищалки" комаров отпугивали значительно слабее либо вообще не работали.

"Насекомые игнорировали и цитрусовый запах ароматических свечей, и неслышимые звуки, продолжая искать кровь", — уточнил Яковлев.

Самыми эффективными, по результатам исследования, средствами против комаров родов Aedes (кусаки) и Anopheles оказались летучие пиретроиды — вещества, которые входят в состав фумигаторов-испарителей, работающих от розетки. Пиретроиды парализуют насекомых, блокируя передачу нервных импульсов.

При воздействии на пискунов — комаров рода Culex, распространенных в умеренном климате и наводняющих летом европейскую часть России, лучше всего себя проявили фумигаторы, содержащие трансфлутрин и метофлутрин.

Ученый подчеркнул, что место для эксперимента было выбрано неслучайно — в сельской местности поймы реки Нигер и в пригороде Бамако Себеникоро комары всех трех родов активны круглый год. Наблюдения за поведением насекомых проводились в часы их пиковой активности — в период с 20 до 22 часов в городе и с 23 до часа ночи вдали от поселений.

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) отметили, что, кроме зудящих следов на коже, укусы комаров в тропических регионах могут привести к опасным болезням, например малярии или лихорадке денге.

На территории России обитают и комары рода Aedes, и потенциальные переносчики малярии Anopheles — они встречаются по всей территории нашей страны, кроме приполярных территорий, однако они не вызывают тропической лихорадки, недомогание от укуса этих насекомых длится около трех дней и протекает намного легче.