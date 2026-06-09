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В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух молодых людей - РИА Новости, 09.06.2026
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10:14 09.06.2026
В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух молодых людей

В Москве задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум молодым людям

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум молодым людям.
  • Потерпевших госпитализировали, а задержанного допросят.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум молодым людям в Москве, сообщил ГСУ СК России по столице.
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"В утреннее время 9 июня 2026 года фигурант, находясь вблизи Большого Спасоглинищевского переулка вступил в конфликт с двумя молодыми людьми 17‑ти и 18‑ти лет и нанес им ножевые ранения... Злоумышленник 2007 года рождения задержан", - говорится в сообщении главка в канале на платформе "Макс".

В ведомстве добавили, что потерпевших госпитализировали, а фигуранта допросят.
Как уточнили в главке, было возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
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