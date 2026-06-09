В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух молодых людей

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"В утреннее время 9 июня 2026 года фигурант, находясь вблизи Большого Спасоглинищевского переулка вступил в конфликт с двумя молодыми людьми 17‑ти и 18‑ти лет и нанес им ножевые ранения... Злоумышленник 2007 года рождения задержан", - говорится в сообщении главка в канале на платформе "Макс".