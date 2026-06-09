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Суд оставил в силе приговор пасынку Стаса Намина за двойное убийство - РИА Новости, 09.06.2026
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12:29 09.06.2026
Суд оставил в силе приговор пасынку Стаса Намина за двойное убийство

Суд отклонил жалобу на приговор пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко, осужденному за двойное убийство в Подмосковье.
  • Мособлсуд в марте приговорил его к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Роману Ткаченко - пасынку рок-музыканта Стаса Намина, осужденному за двойное убийство в Подмосковье, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.
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Мособлсуд в марте приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата. В суде он признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий.
В октябре 2023 года тела пенсионерки и её 30‑летнего внука с колото‑резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. По данным следствия, после ссоры Ткаченко дождался, когда бабушка уснет, и совершил убийство. Затем он позвонил брату и попросил его приехать — после чего лишил жизни и его, а затем сам сообщил о случившемся в полицию.
Защита настаивала, что у Ткаченко есть проблемы с ментальным здоровьем: по словам адвоката, в прошлом он пытался покончить с собой, а в момент преступления находился в состоянии аффекта. Тем не менее, экспертиза не нашла у Ткаченко тяжелого психического расстройства.
Стас Намин был признан потерпевшим по уголовному делу.
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