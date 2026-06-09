Суд оставил в силе приговор пасынку Стаса Намина за двойное убийство

Защита настаивала, что у Ткаченко есть проблемы с ментальным здоровьем: по словам адвоката, в прошлом он пытался покончить с собой, а в момент преступления находился в состоянии аффекта. Тем не менее, экспертиза не нашла у Ткаченко тяжелого психического расстройства.