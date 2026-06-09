Солнцев: в Оренбуржье отремонтированы пять мостов

УФА, 9 июн – РИА Новости. Дорожные строители отремонтировали пять мостов в Оренбургской области, по планам в 2026 году приведут в норматив еще 17 мостовых сооружений региона, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"В Красногвардейском и Александровском районах завершены работы на пяти мостах. Два из них приведены в норматив в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Это мост через суходол на дороге Подольск – Пушкинский и сооружение через ручей на дороге Луговск – Ишалка", - сказал Евгений Солнцев.

Остальные три моста приведены в норматив по программе восстановления инфраструктуры, пострадавшей во время паводка 2024 года, уточнил губернатор Оренбургской области.

"Строители провели большую работу. На объектах заменены мостовые конструкции, устроено новое дорожное покрытие, появились барьерные ограждения. По сути, на месте старых сооружений, построенных еще в советское время, появились современные железобетонные конструкции со сроком эксплуатации минимум 50 лет", - отметил руководитель региона.

Он рассказал, что дороги Подольск – Пушкинский и Луговск – Ишалка входят в число основных региональных дорог Красногвардейского района. Обеспечивают автомобильную связь с районным центром 12 населенных пунктов. В 2024 и 2025 годах они полностью были приведены в нормативное состояние благодаря дорожному нацпроекту.