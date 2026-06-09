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Москвичам напомнили об опасности нахождения детей в закрытой машине в жару - РИА Новости, 09.06.2026
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12:06 09.06.2026 (обновлено: 12:07 09.06.2026)
Москвичам напомнили об опасности нахождения детей в закрытой машине в жару

Москвичей призвали не оставлять детей и животных в закрытой машине в жару

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВ салоне автомобиля
В салоне автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сообщения о детях и домашних животных, оставленных в закрытых автомобилях без присмотра, регулярно поступают летом в службу 112 Москвы, а в жаркую погоду салон может нагреться до опасных температур всего за 15-20 минут, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С наступлением лета в службу 112 Москвы регулярно приходят сообщения о детях и домашних животных, оставленных в закрытых автомобилях без присмотра. Специалисты отмечают, что нередко поводом для обращения в службу 112 становятся дети, которых родители оставляют в автомобиле на время посещения магазина или решения других дел", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ребенок из‑за игры или любопытства может заблокировать двери изнутри и не может самостоятельно выбраться из салона. Случается, что ребенок задремал и его не хочется беспокоить, поэтому родители оставляют малыша в салоне.
"Однако детям в закрытой и горячей машине грозят перегрев и тепловой удар. Малыши не могут открыть окно, дверь или включить кондиционер. Особенно уязвимы для перегрева маленькие дети", - поясняется в сообщении.
Высокая температура опасна и для домашних животных, очевидцы регулярно сообщают о кошках и собаках, находящихся в закрытых автомобилях продолжительное время, особенно в знойный день, добавляется на сайте.
"Автомобиль нагревается значительно быстрее, чем может показаться. В теплый день температура воздуха в салоне способна достигнуть 40 градусов в течение часа, а в жаркую погоду - всего за 15-20 минут", - подчеркивается в сообщении.
Специалисты напоминают, что оставлять детей и животных в автомобиле без присмотра нельзя даже на короткое время. Если вы заметили в закрытой машине ребенка или питомца, а взрослого поблизости нет или ситуация вызывает опасения, необходимо сообщить об этом экстренным службам по номеру 112, заключается в сообщении.
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