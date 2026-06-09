Москвичам напомнили об опасности нахождения детей в закрытой машине в жару

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сообщения о детях и домашних животных, оставленных в закрытых автомобилях без присмотра, регулярно поступают летом в службу 112 Москвы, а в жаркую погоду салон может нагреться до опасных температур всего за 15-20 минут, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С наступлением лета в службу 112 Москвы регулярно приходят сообщения о детях и домашних животных, оставленных в закрытых автомобилях без присмотра. Специалисты отмечают, что нередко поводом для обращения в службу 112 становятся дети, которых родители оставляют в автомобиле на время посещения магазина или решения других дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок из‑за игры или любопытства может заблокировать двери изнутри и не может самостоятельно выбраться из салона. Случается, что ребенок задремал и его не хочется беспокоить, поэтому родители оставляют малыша в салоне.

"Однако детям в закрытой и горячей машине грозят перегрев и тепловой удар. Малыши не могут открыть окно, дверь или включить кондиционер. Особенно уязвимы для перегрева маленькие дети", - поясняется в сообщении.

Высокая температура опасна и для домашних животных, очевидцы регулярно сообщают о кошках и собаках, находящихся в закрытых автомобилях продолжительное время, особенно в знойный день, добавляется на сайте.

"Автомобиль нагревается значительно быстрее, чем может показаться. В теплый день температура воздуха в салоне способна достигнуть 40 градусов в течение часа, а в жаркую погоду - всего за 15-20 минут", - подчеркивается в сообщении.