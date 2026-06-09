Силы ПВО сбили два БПЛА, летевших к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух вражеских беспилотников.
- На месте падения обломков работают экстренные службы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отражена атака двух вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака двух БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
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