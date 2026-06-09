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Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками - РИА Новости, 09.06.2026
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16:56 09.06.2026
Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками

Вячеслав Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками.
  • Он подчеркнул необходимость активно объяснять гражданам недопустимость обсуждения важных вопросов по телефону с неизвестными лицами.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками, подчеркнув, что нужно активно объяснять гражданам недопустимость обсуждения важных вопросов по телефону с лицами, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности.
Госдума во вторник приняла закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.
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"Надо максимально активно объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов спасения мира, близких людей по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Здесь выход только один: не разговаривать. Исходить из того, что кому надо - пригласят", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
Он отметил, что жизнь современных людей переместилась в цифровое пространство.
"Там у нас и справки, и другие виды отчетности. Мошенники туда проникают, дальше показывают поддельные подписи, шантажируют... Придете в официальное учреждение, там намного сложнее подвергнуть человека мошенническим действиям", - добавил председатель ГД.
Володин подчеркнул, что необходимо "поставить заслон" тем, кто пытается использовать искусственный интеллект и другие новые возможности для обмана граждан.
"Мошенники их осваивают быстро. Стали мы заниматься этим более ответственно и эффективно - у нас снизилось количество мошеннических преступлений в части как раз использования этих технологий. И нам надо динамику эту поддерживать", - подытожил он.
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