Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками.

Он подчеркнул необходимость активно объяснять гражданам недопустимость обсуждения важных вопросов по телефону с неизвестными лицами.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками, подчеркнув, что нужно активно объяснять гражданам недопустимость обсуждения важных вопросов по телефону с лицами, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности.

Госдума во вторник приняла закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.

"Надо максимально активно объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов спасения мира, близких людей по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Здесь выход только один: не разговаривать. Исходить из того, что кому надо - пригласят", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе "Макс"

Он отметил, что жизнь современных людей переместилась в цифровое пространство.

"Там у нас и справки, и другие виды отчетности. Мошенники туда проникают, дальше показывают поддельные подписи, шантажируют... Придете в официальное учреждение, там намного сложнее подвергнуть человека мошенническим действиям", - добавил председатель ГД.

Володин подчеркнул, что необходимо "поставить заслон" тем, кто пытается использовать искусственный интеллект и другие новые возможности для обмана граждан.