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Дипломат оценил число украинцев, работающих на мошеннические кол-центры - РИА Новости, 09.06.2026
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11:07 09.06.2026
Дипломат оценил число украинцев, работающих на мошеннические кол-центры

Ильичев: до 100 тысяч украинцев задействованы в работе мошеннических кол-центров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 100 тысяч украинцев задействованы в работе мошеннических кол-центров, по словам директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петра Ильичева.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Порядка 100 тысяч украинцев задействованы в работе мошеннических кол-центров, рассказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.
"Количество задействованных (в работе кол-центров - ред.) украинских граждан оценивается примерно в 100 тысяч человек", - сказал он на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.
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