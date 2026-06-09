Дипломат оценил число украинцев, работающих на мошеннические кол-центры

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Порядка 100 тысяч украинцев задействованы в работе мошеннических кол-центров, рассказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.

"Количество задействованных (в работе кол-центров - ред.) украинских граждан оценивается примерно в 100 тысяч человек", - сказал он на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.