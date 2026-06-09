На Горьковском направлении МЖД электрички сбились с графика из-за молнии

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ряд электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сбились с графика из-за разряда молнии, сообщили РИА Новости в компании.

После возобновления работы устройства в 17.08 поезд продолжил движение.

"В настоящее время с незначительным отклонением от графика следуют ряд поездов Горьковского направления", - отметили в МЖД.