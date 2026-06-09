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На Горьковском направлении МЖД электрички сбились с графика из-за молнии - РИА Новости, 09.06.2026
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19:19 09.06.2026
На Горьковском направлении МЖД электрички сбились с графика из-за молнии

На Горьковском направлении МЖД электрички сбились с графика из-за разряда молнии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ряд электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сбились с графика из-за разряда молнии, сообщили РИА Новости в компании.
"Сегодня в 16.22 из-за разряда молнии на станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД произошло временное отключение одного из элементов железнодорожной автоматики на станции. В результате после срабатывания необходимых защитных систем электропоезд №6758 сообщением Лесной Городок — Захарово совершил вынужденную остановку", - сообщили МЖД.
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После возобновления работы устройства в 17.08 поезд продолжил движение.
"В настоящее время с незначительным отклонением от графика следуют ряд поездов Горьковского направления", - отметили в МЖД.
Железнодорожники, добавили там, делают все возможное для сокращения времени задержки поездов.
"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сказали в компании.
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