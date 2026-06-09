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Ученый рассказал, что водителю делать при встрече с шаровой молнией - РИА Новости, 09.06.2026
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Наука
 
01:32 09.06.2026
Ученый рассказал, что водителю делать при встрече с шаровой молнией

Водителям при виде шаровой молнии посоветовали оставаться в автомобиле

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При виде шаровой молнии водителям следует оставаться в автомобиле до ее исчезновения.
  • Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России в период гроз с июня по август.
  • Не рекомендуется снимать шаровую молнию на телефон, так как электромагнитные поля от электроники могут ее привлечь.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Водителям при виде шаровой молнии следует оставаться в автомобиле до ее исчезновения и постараться закрыть все окна, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России в период гроз с июня по август.
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"Металлический корпус машины создает эффект клетки Фарадея: разряд распределяется по кузову и уходит в землю, защищая людей внутри, поэтому следует оставаться в машине до полного исчезновения явления. Максимум, что может сделать шаровая молния, - удариться о машину и расплавить ее поверхность", - сказал Бычков.
Эксперт добавил, что шаровая молния может проникать сквозь маленькие щели, поэтому в машине следует закрыть все окна.
Бычков напомнил, что при виде шаровой молнии не стоит снимать ее на телефон, так как электромагнитные поля от электроники могут ее привлечь.
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