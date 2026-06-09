Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Молдавии стали возбуждать уголовные дела против лидеров мнений, которые выражают симпатии к России и призывают соблюдать нейтралитет, заявил Богдан Цырдя.
- По его словам, этот процесс активизировался после заявления Майи Санду о том, что Москва якобы ведет "когнитивную войну" против Кишинева.
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Власти Молдавии стали возбуждать уголовные дела против лидеров мнений, которые выражают симпатии к России и призывают соблюдать нейтралитет, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Во вторник глава координационного комитета "Победа", руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил, что правоохранительные органы предъявили ему обвинения в пропаганде войны.
"Власть стала возбуждать серийные уголовные дела против лидеров мнений левоцентристского толка, обвиняя их в поддержке войны. Так они называют выражение малейших симпатий к России и требования соблюдать нейтралитет", - написал Цырдя в Telegram-канале.
По его словам, этот процесс активизировался после заявления президента Майи Санду о том, что Россия якобы ведет "когнитивную войну" против Молдавии.
"Процедура простая, как божий день: задержание, уголовное дело, угрозы, три-шесть месяцев в диких условиях в тюрьме", - отметил Цырдя.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.