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Цырдя: Кишинев возбуждает дела против лидеров мнений за симпатии к России - РИА Новости, 09.06.2026
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21:55 09.06.2026
Цырдя: Кишинев возбуждает дела против лидеров мнений за симпатии к России

Депутат Цырдя: в Молдавии возбуждают дела против лидеров мнений за симпатии к РФ

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Молдавии стали возбуждать уголовные дела против лидеров мнений, которые выражают симпатии к России и призывают соблюдать нейтралитет, заявил Богдан Цырдя.
  • По его словам, этот процесс активизировался после заявления Майи Санду о том, что Москва якобы ведет "когнитивную войну" против Кишинева.
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Власти Молдавии стали возбуждать уголовные дела против лидеров мнений, которые выражают симпатии к России и призывают соблюдать нейтралитет, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Во вторник глава координационного комитета "Победа", руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил, что правоохранительные органы предъявили ему обвинения в пропаганде войны.
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"Власть стала возбуждать серийные уголовные дела против лидеров мнений левоцентристского толка, обвиняя их в поддержке войны. Так они называют выражение малейших симпатий к России и требования соблюдать нейтралитет", - написал Цырдя в Telegram-канале.
По его словам, этот процесс активизировался после заявления президента Майи Санду о том, что Россия якобы ведет "когнитивную войну" против Молдавии.
"Процедура простая, как божий день: задержание, уголовное дело, угрозы, три-шесть месяцев в диких условиях в тюрьме", - отметил Цырдя.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
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