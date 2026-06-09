Цырдя: Кишинев возбуждает дела против лидеров мнений за симпатии к России

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Власти Молдавии стали возбуждать уголовные дела против лидеров мнений, которые выражают симпатии к России и призывают соблюдать нейтралитет, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.