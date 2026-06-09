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Киев достиг нового пика эскалации атак по гражданским, заявил Мирошник - РИА Новости, 09.06.2026
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07:06 09.06.2026
Киев достиг нового пика эскалации атак по гражданским, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ за неделю убили 43 мирных жителя России

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала 2026 года киевский режим достиг нового пика эскалации атак по российскому гражданскому населению.
  • За неделю с 1 по 7 июня украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов по гражданским объектам на российской территории, в результате чего пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли.
  • Наибольшее число пострадавших было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Брянской областях.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киевский режим с начала 2026 года достиг нового пика эскалации атак по российскому гражданскому населению, за прошедшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных жителя, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Киевский режим достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению с начала 2026 года. За минувшую неделю от преднамеренных действий военных формирований Украины пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли. Среднее число ежесуточных прилетов на минувшей неделе достигло 677 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
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По данным посла, всего по гражданским объектам на российской территории за неделю с 1 по 7 июня украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов.
Самым тяжелым по трагическим последствиям стал преднамеренный удар по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в ДНР, в результате которого погибли восемь человек, указал он.
"Киевские боевики, используя дронные атаки, предпринимали попытки блокирования транспортного сообщения по магистралям, соединяющим населенные пункты Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей", - отметил Мирошник.
Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях, подчеркнул посол.
"Украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что подтверждает стремление киевского режима игнорируя нормы и принципы международного гумправа нанести наибольший ущерб гражданскому населению и создать невыносимые условия для жизни для большого числа гражданского населения целых регионов", - заключил он.
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