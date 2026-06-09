Краткий пересказ от РИА ИИ С начала 2026 года киевский режим достиг нового пика эскалации атак по российскому гражданскому населению.

За неделю с 1 по 7 июня украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов по гражданским объектам на российской территории, в результате чего пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли.

Наибольшее число пострадавших было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Брянской областях.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киевский режим с начала 2026 года достиг нового пика эскалации атак по российскому гражданскому населению, за прошедшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных жителя, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Киевский режим достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению с начала 2026 года. За минувшую неделю от преднамеренных действий военных формирований Украины пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли. Среднее число ежесуточных прилетов на минувшей неделе достигло 677 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

По данным посла, всего по гражданским объектам на российской территории за неделю с 1 по 7 июня украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов.

Самым тяжелым по трагическим последствиям стал преднамеренный удар по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в ДНР , в результате которого погибли восемь человек, указал он.

"Киевские боевики, используя дронные атаки, предпринимали попытки блокирования транспортного сообщения по магистралям, соединяющим населенные пункты Крыма , ДНР, Херсонской и Запорожской областей", - отметил Мирошник