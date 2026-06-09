Миронов предложил увеличивать пенсионный стаж женам участников СВО с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное ее мужем на фронте.

Инициатива заключается в увеличении стажа неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей.

По мнению Миронова, воспитание детей — это работа, и время ожидания супругов защитников Родины должно засчитываться в страховой стаж.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное мужем на фронте.

"Наша фракция разрабатывает новую инициативу, основанную на обращениях граждан. Мы предлагаем увеличивать стаж неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей. Суть проста: сколько времени супруг провел на фронте, столько женщине засчитывается дополнительно в стаж", - сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, пока мужья находятся на СВО, жены зачастую не могут работать, они занимаются домом, детьми, и, соответственно, женщины теряют стаж.