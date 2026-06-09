Миронов предложил увеличивать пенсионный стаж женам участников СВО с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное ее мужем на фронте.
- Инициатива заключается в увеличении стажа неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей.
- По мнению Миронова, воспитание детей — это работа, и время ожидания супругов защитников Родины должно засчитываться в страховой стаж.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное мужем на фронте.
"Наша фракция разрабатывает новую инициативу, основанную на обращениях граждан. Мы предлагаем увеличивать стаж неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей. Суть проста: сколько времени супруг провел на фронте, столько женщине засчитывается дополнительно в стаж", - сказал Миронов РИА Новости.
Миронов предложил ввести 13-ю пенсию
7 июня, 03:31
По его словам, пока мужья находятся на СВО, жены зачастую не могут работать, они занимаются домом, детьми, и, соответственно, женщины теряют стаж.
"Но воспитание детей – это тоже работа. И особенно непросто она дается, когда семья ждет с фронта отца и мужа. Время этого тяжелого ожидания супругам защитников Родины нужно засчитывать в страховой стаж", - считает лидер партии.