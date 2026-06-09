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Миронов предложил увеличивать пенсионный стаж женам участников СВО с детьми - РИА Новости, 09.06.2026
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01:50 09.06.2026
Миронов предложил увеличивать пенсионный стаж женам участников СВО с детьми

Миронов предложил засчитывать в стаж женщины время, проведенное мужем на фронте

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное ее мужем на фронте.
  • Инициатива заключается в увеличении стажа неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей.
  • По мнению Миронова, воспитание детей — это работа, и время ожидания супругов защитников Родины должно засчитываться в страховой стаж.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное мужем на фронте.
"Наша фракция разрабатывает новую инициативу, основанную на обращениях граждан. Мы предлагаем увеличивать стаж неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей. Суть проста: сколько времени супруг провел на фронте, столько женщине засчитывается дополнительно в стаж", - сказал Миронов РИА Новости.
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По его словам, пока мужья находятся на СВО, жены зачастую не могут работать, они занимаются домом, детьми, и, соответственно, женщины теряют стаж.
"Но воспитание детей – это тоже работа. И особенно непросто она дается, когда семья ждет с фронта отца и мужа. Время этого тяжелого ожидания супругам защитников Родины нужно засчитывать в страховой стаж", - считает лидер партии.
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