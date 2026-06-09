В Мексике ожидают, что страна заработает 2,3 миллиарда долларов во время ЧМ

МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Около 3 миллионов человек приедут в Мексику во время проведения чемпионата мира по футболу, страна сможет заработать почти 2,3 миллиардов долларов, сообщила РИА Новости министр туризма столицы Мексики Алехандра Фраусто.
Первый матч ЧМ-2026 пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико 11 июня. На нем сыграют команды Мексики и ЮАР.
"По прогнозам, Мексика примет около 3 миллионов гостей во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026, при этом значительная часть приезжих придется на Мехико, поскольку именно здесь пройдет матч открытия", - отметила она.
Различные оценки предсказывают экономический эффект на уровне страны, превышающий 40 миллиардов песо (2,3 миллиарда долларов), а для столицы прогнозируемый эффект составит более 26 миллиардов песо (1,5 миллиарда долларов), добавила министр.
11 июня 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
По ее словам, наибольшую выгоду получат такие сектора, как гостиничный бизнес, гастрономия, развлечения, торговля, транспорт и туристические услуги.