В Мехико усилилась протестная активность за два дня до открытия ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Мехико за два дня до открытия чемпионата мира по футболу 2026 года власти зафиксировали рост протестной активности.

Учителя профсоюза CNTE планируют марш с требованиями отмены пенсионной и образовательной реформ, повышения заработной платы и другими.

В районе стадиона и в других частях столицы также запланированы акции родственников пропавших студентов из Айотсинапы и других общественных групп.

МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. Власти Мехико зафиксировали рост протестной активности в столице за два дня до открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, следует из опубликованного полицией города бюллетеня общественных мероприятий на вторник.

Согласно документу министерства общественной безопасности, на 9 июня в городе запланированы одна массовая акция, десять митингов и другие общественные мероприятия. Наиболее крупной акцией станет марш Национального координационного комитета работников образования (CNTE), в котором, по оценке полиции, могут принять участие до шести тысяч человек. Маршрут шествия пройдет к столичному стадиону, где 11 июня состоится матч открытия мирового первенства.

Учителя этого профсоюза требуют отмены пенсионной реформы 2007 года и образовательной реформы 2019 года, повышения заработной платы, прекращения удержаний из зарплат участников протестов и выполнения обещания властей не применять репрессии против педагогов.

Кроме того, в районе стадиона и в других частях столицы запланированы акции родственников 43 пропавших студентов из Айотсинапы, студенческих организаций, общественных объединений и владельцев лож на стадионе, которые добиваются сохранения своих прав после реконструкции арены к чемпионату мира. Часть мероприятий организаторы напрямую связывают с открытием мирового первенства.

В частности, родители пропавших студентов из Айотсинапы намерены провести информационную акцию на въезде в город "в рамках мероприятий, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2026 года", а студенческий комитет Автономного столичного университета обсудит проведение 72-часовой забастовки в знак солидарности с социальными движениями, которые планируют выступления во время открытия турнира.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что церемония открытия чемпионата мира пройдет спокойно и без насилия, несмотря на протесты. По ее словам, некоторые группы пытаются спровоцировать власти на жесткие действия, чтобы представить на международной арене образ правительства, подавляющего демонстрантов, однако "репрессий не будет". Шейнбаум пообещала одновременно обеспечить право на протест и безопасное проведение церемонии открытия мирового первенства.