Кто такая медведка и как избавиться от нее навсегда

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Одним из самых неприятных вредителей на дачном участке по праву считается медведка. Это подземное "чудовище" за одну ночь с легкостью способно уничтожить результаты многодневного труда садоводов.

Как защитить от нее посевы?

Как распознать медведку

Когда впервые видишь медведку, то сложно поверить, что перед тобой обычное насекомое — уж слишком специфическая у нее внешность, да и размеры могут достигать восьми сантиметров. И тем не менее медведка — насекомое, которое относится к отряду прямокрылых и большую часть своей жизни проводит под землей.

Отличительные черты медведки:

мощные передние конечности;

прочный панцирь;

короткие надкрылья;

короткие усы.

Прыгать насекомое не может, что отличает его от кузнечиков и сверчков, которые считаются его родственниками.

Почему медведка опасна

Зимой медведки зарываются глубже в землю или забираются в навозные кучи и компостные ямы. Обычно вместе с навозом, который используют для удобрения, насекомые и попадают на дачные участки.

© Shutterstock/FOTODOM / eleonimages Медведка © Shutterstock/FOTODOM / eleonimages Медведка

Насекомое умеет плавать, летать, а во время брачного периода — стрекотать, как сверчок. Передвигается медведка в основном в темное время суток.

В пищу медведка употребляет насекомых и дождевых червей, а также части растений, нанося большой ущерб сельскохозяйственным культурам.

Медведки — всеядные насекомые. Эти вредители опасны для всех растений: овощей и бахчевых культур, зерновых, деревьев и кустарников, цветов.

Как понять, что завелась медведка

Медведка скрытна, ведет ночной образ жизни, но оставляет характерные следы.

Ходы медведки представляют собой тоннели на глубине двух-пяти сантиметров. Они хорошо заметны после дождя или полива, когда земля оседает. Часто вредитель прокладывает свои лабиринты вдоль грядок, особенно по краям.

Также о появлении медведки может подсказать громкое стрекотание, слышное в ночное время.

Как избавиться от медведки на участке

Полностью вывести медведку на участке очень сложно, однако можно сильно сократить ее численность. Для этого подойдут народные средства.

Яичная скорлупа

Растолките яичную скорлупу так, чтобы от нее остались только мелкие осколки, и присыпьте ими ямки, в которые сажаете растения. Прорывая тоннели вокруг саженцев, медведка найдет скорлупу и съест ее. Острые края повредят внутренние органы насекомого, из-за чего оно погибнет.

Скорлупу можно обработать подсолнечным маслом, запах которого привлекает вредителей.

Помимо того что служит средством уничтожения медведок, яичная скорлупа хорошо действует в качестве удобрения растений, питая их кальцием.

© Shutterstock/FOTODOM / Korovin Aleksandr Медведка © Shutterstock/FOTODOM / Korovin Aleksandr Медведка

Нашатырный спирт и вода

Смешайте нашатырь с водой из расчета четыре столовые ложки раствора аммиака на десять литров воды, вылейте полученный состав в норы вредителей. Медведки не любят резкий запах, поэтому через некоторое время выползут на поверхность, где их можно собрать и уничтожить.

Пользоваться данным методом желательно в первые 30 дней после посадки растений, чтобы не дать медведкам повредить корни молодых саженцев.

При работе с нашатырным спиртом обязательно нужно использовать респиратор.

Мыльный раствор

Избавиться от медведки в огороде можно с помощью мыльного раствора.

В большой емкости растворите 50 граммов раскрошенного хозяйственного мыла в десяти литрах воды. Добавьте туда три столовые ложки стирального порошка.

Получившуюся смесь необходимо утром залить в норы медведок из лейки.

© Shutterstock/FOTODOM / ahmetozkanphotography Медведка © Shutterstock/FOTODOM / ahmetozkanphotography Медведка

Профессиональные средства

самым эффективным способом избавления от вредителя считается химический. Несмотря на обилие народных методов, Россельхознадзор отмечает , что

Главное правило при выборе средства — это присутствие препарата в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.