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Медведев призвал поддерживать частный бизнес, обеспечивающий ВС России - РИА Новости, 09.06.2026
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13:31 09.06.2026 (обновлено: 13:44 09.06.2026)
Медведев призвал поддерживать частный бизнес, обеспечивающий ВС России

Дмитрий Медведев призвал поддерживать частный бизнес, обеспечивающий ВС России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев призвал поддерживать частный бизнес, который вносит вклад в обеспечение Вооруженных сил России в ходе СВО.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал поддерживать частный бизнес, который вносит вклад в обеспечение Вооруженных сил РФ в ходе СВО.
"Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике. Наверное, сейчас самый такой яркий момент или самый яркий пример - это вклад частной инициативы в обеспечение наших Вооруженных сил в ходе специальной военной операции... Такие патриотические начинания нужно обязательно поддерживать", - сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!".
Он выразил признательность всем, кто принимал в этом участие.
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Вооруженные силы РФДмитрий МедведевРоссияЕдиная Россия
 
 
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