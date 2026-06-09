Медведев призвал поддерживать частный бизнес, обеспечивающий ВС России

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал поддерживать частный бизнес, который вносит вклад в обеспечение Вооруженных сил РФ в ходе СВО.

Он выразил признательность всем, кто принимал в этом участие.