Медведев призвал поддерживать частный бизнес, обеспечивающий ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев призвал поддерживать частный бизнес, который вносит вклад в обеспечение Вооруженных сил России в ходе СВО.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал поддерживать частный бизнес, который вносит вклад в обеспечение Вооруженных сил РФ в ходе СВО.
"Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике. Наверное, сейчас самый такой яркий момент или самый яркий пример - это вклад частной инициативы в обеспечение наших Вооруженных сил в ходе специальной военной операции... Такие патриотические начинания нужно обязательно поддерживать", - сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!".
Он выразил признательность всем, кто принимал в этом участие.