Рейтинг@Mail.ru
На трассе под Магаданом поселился медведь - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 09.06.2026
На трассе под Магаданом поселился медведь

На трассе Магадан—Балаганное—Талон поселился медведь

© СоцсетиМедведь-попрошайка на трассе в Магаданской области
Медведь-попрошайка на трассе в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети
Медведь-попрошайка на трассе в Магаданской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведь поселился на трассе Магадан — Балаганное — Талон и выпрашивает еду у водителей, не проявляя агрессии.
  • Эксперты считают, что медведь может стать опасным для человека, и его следует изъять из природы.
МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Медведь поселился на трассе Магадан-Балаганное-Талон, он просит еду у водителей автомобилей, агрессии не проявляет, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Магаданской области ранее объявили санитарную зону в окрестностях населенных пунктов, медведи туда заходить не должны. Хищники, приближающиеся к людям, считаются особенно опасными. В конце мая начальник отдела департамента Госохотнадзора министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова сообщала РИА Новости, что охотоведы многократно выезжали на вызовы жителей Магадана, сообщавших о появлении медведей на окраинах города, при этом удавалось обнаружить лишь следы животных.
Медведь, пробравшийся в отель на курорте Пояана-Брашов в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Сотрудники отеля в Румынии всю ночь спасали туристов от медведя
25 мая, 13:24
Как передает корреспондент РИА Новости, медведь "прописался" чуть ниже перевала Магаданский на трассе Магадан-Балаганное-Талон. Он не боится выходить к проезжей части и даже пристает к остановившимся водителям, выпрашивая у них еду. Агрессии при этом он не проявляет. По свидетельству очевидцев, медведь живет в этом месте уже несколько дней.
По мнению заведующего лабораторией ИБПС ДВО РАН доктора биологических наук Николая Докучаева, такой зверь вскоре может представлять опасность для человека.
«
"Это небольшой зверь, но очень опасный. И он быстро вырастает. Уже на следующий год это будет полноправный зверь, которого надо опасаться. И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы, потому что это грозит только неприятностями", - пояснил он РИА Новости.
Государственный инспектор управления Охотнадзора Магаданской области Александр Матерн, в свою очередь, считает, что в том, что медведь не уходит в лес, могут быть виноваты люди, прикормившие животное.
"Большая просьба к жителям города Магадана и близлежащих поселков не кормить медведей, не прикармливать их, потому что медведь привыкает и больше потом не хочет кормиться самостоятельно", - сказал Матерн РИА Новости.
Медведь в селе Тополево Хабаровского района - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Охотоведы поймали медведя, напугавшего жителей пригорода Хабаровска
8 июня, 06:24
 
ОбществоМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала