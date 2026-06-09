На трассе под Магаданом поселился медведь

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведь поселился на трассе Магадан — Балаганное — Талон и выпрашивает еду у водителей, не проявляя агрессии.

Эксперты считают, что медведь может стать опасным для человека, и его следует изъять из природы.

МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Медведь поселился на трассе Магадан-Балаганное-Талон, он просит еду у водителей автомобилей, агрессии не проявляет, передает корреспондент РИА Новости.

Власти Магаданской области ранее объявили санитарную зону в окрестностях населенных пунктов, медведи туда заходить не должны. Хищники, приближающиеся к людям, считаются особенно опасными. В конце мая начальник отдела департамента Госохотнадзора министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова сообщала РИА Новости, что охотоведы многократно выезжали на вызовы жителей Магадана, сообщавших о появлении медведей на окраинах города, при этом удавалось обнаружить лишь следы животных.

Как передает корреспондент РИА Новости, медведь "прописался" чуть ниже перевала Магаданский на трассе Магадан-Балаганное-Талон. Он не боится выходить к проезжей части и даже пристает к остановившимся водителям, выпрашивая у них еду. Агрессии при этом он не проявляет. По свидетельству очевидцев, медведь живет в этом месте уже несколько дней.

По мнению заведующего лабораторией ИБПС ДВО РАН доктора биологических наук Николая Докучаева, такой зверь вскоре может представлять опасность для человека.

« "Это небольшой зверь, но очень опасный. И он быстро вырастает. Уже на следующий год это будет полноправный зверь, которого надо опасаться. И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы, потому что это грозит только неприятностями", - пояснил он РИА Новости.

Государственный инспектор управления Охотнадзора Магаданской области Александр Матерн, в свою очередь, считает, что в том, что медведь не уходит в лес, могут быть виноваты люди, прикормившие животное.