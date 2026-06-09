В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 1 сентября 2026 года появится новая специальность — врач по медицине здорового долголетия.

Сеченовский университет уже сегодня готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Врач по медицине здорового долголетия появится в России 1 сентября 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

"С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новая специальность – врач по медицине здорового долголетия", - сказал Глыбочко.