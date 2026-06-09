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В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию - РИА Новости, 09.06.2026
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05:30 09.06.2026
В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию

Врач по медицине здорового долголетия появится в России 1 сентября

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 сентября 2026 года появится новая специальность — врач по медицине здорового долголетия.
  • Сеченовский университет уже сегодня готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Врач по медицине здорового долголетия появится в России 1 сентября 2026 года, сообщил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
"С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новая специальность – врач по медицине здорового долголетия", - сказал Глыбочко.
Он добавил, что Сеченовский университет готовит специалистов такого профиля уже сегодня в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.
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