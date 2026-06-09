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Небензя упрекнул МАГАТЭ в молчании о виновниках ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 09.06.2026
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13:24 09.06.2026
Небензя упрекнул МАГАТЭ в молчании о виновниках ударов по ЗАЭС

Небензя: МАГАТЭ не спешит называть виновников ударов по ЗАЭС и Энергодару

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что МАГАТЭ не спешит называть виновников ударов по Запорожской АЭС и Энергодару, хотя понимает, откуда прилетают дроны ВСУ.
  • ВСУ нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения.
  • БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования, также была временно отключилась резервная линия, и станция перешла на работу дизель-генераторов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не спешит называть виновников ударов по Запорожской АЭС и Энергодару, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны ВСУ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"МАГАТЭ действительно тоже не спешит называть виновников, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны, снаряды. С 27 апреля практически ежедневно Запорожская АЭС и город-спутник Энергодар подвергаются обстрелам ВСУ", - сказал Небензя ИС "Вести".
ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.
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В миреЭнергодарРоссияВасилий НебензяМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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