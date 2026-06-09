Небензя упрекнул МАГАТЭ в молчании о виновниках ударов по ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что МАГАТЭ не спешит называть виновников ударов по Запорожской АЭС и Энергодару, хотя понимает, откуда прилетают дроны ВСУ.
- ВСУ нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения.
- БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования, также была временно отключилась резервная линия, и станция перешла на работу дизель-генераторов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не спешит называть виновников ударов по Запорожской АЭС и Энергодару, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны ВСУ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"МАГАТЭ действительно тоже не спешит называть виновников, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны, снаряды. С 27 апреля практически ежедневно Запорожская АЭС и город-спутник Энергодар подвергаются обстрелам ВСУ", - сказал Небензя ИС "Вести".
ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.