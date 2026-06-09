Небензя упрекнул МАГАТЭ в молчании о виновниках ударов по ЗАЭС

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не спешит называть виновников ударов по Запорожской АЭС и Энергодару, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны ВСУ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.