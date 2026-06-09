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В Луганске две девушки пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 09.06.2026
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14:04 09.06.2026 (обновлено: 14:32 09.06.2026)
В Луганске две девушки пострадали при атаке ВСУ

В Луганске две девушки пострадали при атаке беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБПЛА ВСУ атаковал территорию глэмпинга в Луганске
БПЛА ВСУ атаковал территорию глэмпинга в Луганске - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БПЛА ВСУ атаковал территорию глэмпинга в Луганске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Луганске в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали две девушки.
  • Они госпитализированы в больницу.
  • Повреждены несколько домов глэмпинга.
  • За ночь Луганскую Народную Республику атаковали 67 БПЛА
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Две девушки ранены в Луганске в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"БПЛА атаковал территорию глэмпинга, где отдыхала молодежь. Повреждено несколько домиков. К сожалению, пострадали две девушки. С ранениями разной степени тяжести они госпитализированы в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник.
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Пасечник уточнил, что всего за ночь ЛНР атаковали 67 БПЛА.
"Большинство вражеских целей были своевременно уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами. Некоторые беспилотники все же смогли атаковать", - пояснил глава.
Уточняется, что под ударами оказались Луганск, Рубежное, Станично-Луганский и Славяносербский муниципальные округа. Глава ЛНР уточнил, что удары были нанесены по неработающей газораспределительной станции и АЗС.
"К счастью, обошлось без жертв. Оперативные службы своевременно среагировали и устраняют последствия. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", - сообщил глава ЛНР.
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