В Луганске две девушки пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Луганске в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали две девушки.
- Они госпитализированы в больницу.
- Повреждены несколько домов глэмпинга.
- За ночь Луганскую Народную Республику атаковали 67 БПЛА
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Две девушки ранены в Луганске в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"БПЛА атаковал территорию глэмпинга, где отдыхала молодежь. Повреждено несколько домиков. К сожалению, пострадали две девушки. С ранениями разной степени тяжести они госпитализированы в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник.
Пасечник уточнил, что всего за ночь ЛНР атаковали 67 БПЛА.
"Большинство вражеских целей были своевременно уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами. Некоторые беспилотники все же смогли атаковать", - пояснил глава.
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