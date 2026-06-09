Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею благодаря гороскопу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Новосибирской области выиграла 2,5 миллиона рублей в лотерее «Цветные шары».
- Выигрышный билет за 100 рублей она купила по дороге домой, сама отметила комбинацию чисел.
- Александра планирует исполнить свою давнюю мечту — получить водительские права и приобрести автомобиль.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Жительница Новосибирской области прочитала астрологический прогноз, суливший ее знаку зодиака финансовую прибыль, после чего выиграла в лотерею 2,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Жительница Новосибирской области Александра выиграла 2,5 миллиона рублей в лотерее "Цветные шары" и стала 3500-м миллионером, который появился в России благодаря играм от бренда "Национальная Лотерея". Незадолго до победы женщина прочитала гороскоп: астрологи обещали Ракам финансовую прибыль в конце мая", - рассказали в компании.
Выигрышным стал билет за 100 рублей, купленный Александрой по дороге домой. Комбинацию чисел она отметила сама. Счастливица участвует в лотереях около двух лет. За это время ей уже удавалось выигрывать 10 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей, а вот многомиллионном выигрыше она даже не думала, поэтому сначала с трудом поверила, что выиграла более 2 миллионов рублей.
"Выигрыш поможет Александре исполнить давнюю мечту. Победительница планирует получить водительские права и приобрести автомобиль, а часть средств разместить на банковском вкладе", - заключили в компании.