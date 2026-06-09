Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею благодаря гороскопу

Выигрышным стал билет за 100 рублей, купленный Александрой по дороге домой. Комбинацию чисел она отметила сама. Счастливица участвует в лотереях около двух лет. За это время ей уже удавалось выигрывать 10 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей, а вот многомиллионном выигрыше она даже не думала, поэтому сначала с трудом поверила, что выиграла более 2 миллионов рублей.