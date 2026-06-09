Сотрудник дорожной службы пострадал при атаке дрона ВСУ в ЛНР

Уточняется, что в машине находилась семья из трех человек, они не пострадали.

"Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.