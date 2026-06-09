Сотрудник дорожной службы пострадал при атаке дрона ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю Hyundai Solaris в Белолуцке, Новопсковский муниципальный округ, произошло возгорание авто.
- Сотрудник дорожной службы, который находился рядом и осуществлял работы на дорожной технике, пострадал и был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Сотрудник дорожной службы пострадал при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР, сообщили в пресс-службе правительства региона на платформе "Макс".
"БПЛА врага атаковал машину Hyundai Solaris в Белолуцке, Новопсковский муниципальный округ. В результате удара произошло возгорание авто", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в машине находилась семья из трех человек, они не пострадали.
"Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.