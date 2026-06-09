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Сотрудник дорожной службы пострадал при атаке дрона ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2026
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20:01 09.06.2026 (обновлено: 20:15 09.06.2026)
Сотрудник дорожной службы пострадал при атаке дрона ВСУ в ЛНР

Сотрудник дорожной службы пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР

© Фото : Правительство ЛНР/MAXПоследствия удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР
Последствия удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Правительство ЛНР/MAX
Последствия удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю Hyundai Solaris в Белолуцке, Новопсковский муниципальный округ, произошло возгорание авто.
  • Сотрудник дорожной службы, который находился рядом и осуществлял работы на дорожной технике, пострадал и был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Сотрудник дорожной службы пострадал при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР, сообщили в пресс-службе правительства региона на платформе "Макс".
"БПЛА врага атаковал машину Hyundai Solaris в Белолуцке, Новопсковский муниципальный округ. В результате удара произошло возгорание авто", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в машине находилась семья из трех человек, они не пострадали.
"Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.
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