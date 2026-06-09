Липецкие власти доставили в зону СВО стройматериалы, инструменты и РЭБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Липецкие власти доставили военнослужащим гаубичного артиллерийского дивизиона имени Митрофана Неделина стройматериалы, инструменты, средства связи и РЭБ в зону СВО.
- Перед каждым подобным выездом власти узнают у бойцов, что им нужно, и стараются оперативно закрыть их потребности.
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Липецкие власти доставили стройматериалы, инструменты, средства связи и РЭБ военнослужащим гаубичного артиллерийского дивизиона имени Митрофана Неделина в зону СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Доставили бойцам гаубичного артиллерийского дивизиона имени Митрофана Неделина стройматериалы, инструменты, средства связи и радиоэлектронной борьбы. Это оборудование и материалы, которые помогают выполнять боевые задачи эффективнее и снижают риски для наших ребят", — сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
Губернатор объяснил, что перед каждым подобным выездом власти узнают у бойцов, что им нужно, в каком объеме и насколько срочно, после чего стараются оперативно закрыть их потребности.