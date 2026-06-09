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Липецкие власти доставили в зону СВО стройматериалы, инструменты и РЭБ - РИА Новости, 09.06.2026
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17:02 09.06.2026 (обновлено: 17:03 09.06.2026)
Липецкие власти доставили в зону СВО стройматериалы, инструменты и РЭБ

Липецкие власти передали в зону спецоперации стройматериалы и средства связи

© Игорь Артамонов/TelegramЛипецкие власти доставили стройматериалы, инструменты, средства связи и РЭБ в зону СВО
Липецкие власти доставили стройматериалы, инструменты, средства связи и РЭБ в зону СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Игорь Артамонов/Telegram
Липецкие власти доставили стройматериалы, инструменты, средства связи и РЭБ в зону СВО
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Липецкие власти доставили военнослужащим гаубичного артиллерийского дивизиона имени Митрофана Неделина стройматериалы, инструменты, средства связи и РЭБ в зону СВО.
  • Перед каждым подобным выездом власти узнают у бойцов, что им нужно, и стараются оперативно закрыть их потребности.
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Липецкие власти доставили стройматериалы, инструменты, средства связи и РЭБ военнослужащим гаубичного артиллерийского дивизиона имени Митрофана Неделина в зону СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Доставили бойцам гаубичного артиллерийского дивизиона имени Митрофана Неделина стройматериалы, инструменты, средства связи и радиоэлектронной борьбы. Это оборудование и материалы, которые помогают выполнять боевые задачи эффективнее и снижают риски для наших ребят", — сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
Губернатор объяснил, что перед каждым подобным выездом власти узнают у бойцов, что им нужно, в каком объеме и насколько срочно, после чего стараются оперативно закрыть их потребности.
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