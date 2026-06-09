Россию и АСЕАН связывают давние узы сотрудничества, заявил Лавров

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) связывают давние и крепнущие узы сотрудничества, государства-члены АСЕАН располагают всем, чтобы занять достойные позиции в формирующемся многополярном мироустройстве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.