Рейтинг@Mail.ru
Россию и АСЕАН связывают давние узы сотрудничества, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 09.06.2026
Россию и АСЕАН связывают давние узы сотрудничества, заявил Лавров

Лавров: Россию и АСЕАН связывают давние и крепнущие узы сотрудничества

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россию и АСЕАН связывают давние и крепнущие узы сотрудничества.
  • Сергей Лавров подчеркнул важность внутреннего единства АСЕАН и ее способности противостоять внешним вызовам в нынешних геополитических реалиях.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) связывают давние и крепнущие узы сотрудничества, государства-члены АСЕАН располагают всем, чтобы занять достойные позиции в формирующемся многополярном мироустройстве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Россию и АСЕАН связывают давние и крепнущие узы сотрудничества. Уверены, что государства-члены ассоциации располагают всем необходимым, чтобы занять достойные позиции в формирующемся многополярном мироустройстве. Важно, что асеановская приверженность принципам гармоничного сосуществования с опорой на культурно-цивилизационное многообразие способствовала становлению устойчивой и сбалансированной архитектуры межгосударственного взаимодействия", - говорится в приветствии Лаврова участникам и гостям третьего "Форума будущего АСЕАН".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Филиппины пригласили Путина посетить саммит АСЕАН
2 июня, 03:02
Он отметил, что в России убеждены, что в нынешних геополитических реалиях ассоциация только выиграет, если сохранит свое внутреннее единство и способность противостоять внешним вызовам.
"Рассматриваем Юго-Восточную Азию как неотъемлемую часть огромного пространства Евразии, раскинувшегося от Лиссабона до Джакарты и от Мурманска до Бангкока. В этой связи полагаем, что долгосрочным интересам АСЕАН отвечает подключение к формирующимся Большому Евразийскому партнерству и архитектуре евразийской безопасности", - уточнил Лавров.
По его словам, юбилейный саммит Россия-АСЕАН, запланированный на 18 июня в Казани, предоставит отличную возможность для наращивания совместных усилий.
Сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Глава АСЕАН заявил о нежелании региона выбирать сторону между державами
30 мая, 05:42
 
В миреРоссияЮго-Восточная АзияЕвразияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала