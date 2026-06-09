Россию и АСЕАН связывают давние узы сотрудничества, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россию и АСЕАН связывают давние и крепнущие узы сотрудничества.
- Сергей Лавров подчеркнул важность внутреннего единства АСЕАН и ее способности противостоять внешним вызовам в нынешних геополитических реалиях.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) связывают давние и крепнущие узы сотрудничества, государства-члены АСЕАН располагают всем, чтобы занять достойные позиции в формирующемся многополярном мироустройстве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Россию и АСЕАН связывают давние и крепнущие узы сотрудничества. Уверены, что государства-члены ассоциации располагают всем необходимым, чтобы занять достойные позиции в формирующемся многополярном мироустройстве. Важно, что асеановская приверженность принципам гармоничного сосуществования с опорой на культурно-цивилизационное многообразие способствовала становлению устойчивой и сбалансированной архитектуры межгосударственного взаимодействия", - говорится в приветствии Лаврова участникам и гостям третьего "Форума будущего АСЕАН".
Филиппины пригласили Путина посетить саммит АСЕАН
2 июня, 03:02
Он отметил, что в России убеждены, что в нынешних геополитических реалиях ассоциация только выиграет, если сохранит свое внутреннее единство и способность противостоять внешним вызовам.
"Рассматриваем Юго-Восточную Азию как неотъемлемую часть огромного пространства Евразии, раскинувшегося от Лиссабона до Джакарты и от Мурманска до Бангкока. В этой связи полагаем, что долгосрочным интересам АСЕАН отвечает подключение к формирующимся Большому Евразийскому партнерству и архитектуре евразийской безопасности", - уточнил Лавров.
По его словам, юбилейный саммит Россия-АСЕАН, запланированный на 18 июня в Казани, предоставит отличную возможность для наращивания совместных усилий.