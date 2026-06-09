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Лавров прибыл в Казань на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ - РИА Новости, 09.06.2026
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19:00 09.06.2026 (обновлено: 19:22 09.06.2026)
Лавров прибыл в Казань на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Лавров прибыл в Казань, где примет участие в заседании ОДКБ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров прибыл в Казань для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОДКБ 10 июня.
  • На заседании одобрят документы для рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве и примут совместные заявления по актуальным международным вопросам.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Казань, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент РИА Новости.
Министра в аэропорту встретило руководство региона в лице премьер-министра республики Татарстан Алексея Песошина и девушек в национальных нарядах. Они угостили Лаврова хлебом-солью и десертом - чак-чаком.
Заседание стартует 10 июня. Лавров, как ожидается, проинформирует на нем коллег об инициативах, направленных на реализацию приоритетов текущего российского председательства в Организации.
По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, по итогам расширенного заседания будут одобрены документы, выносимые на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве, а также будет принят ряд совместных заявлений по актуальным международным вопросам.
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