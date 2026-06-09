Лавров прибыл в Казань на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Казань, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент РИА Новости.

Министра в аэропорту встретило руководство региона в лице премьер-министра республики Татарстан Алексея Песошина и девушек в национальных нарядах. Они угостили Лаврова хлебом-солью и десертом - чак-чаком.