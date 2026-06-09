Лантратова предложила привлечь к мониторингу выборов зарубежных омбудсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ Яна Лантратова предложила ЦИК привлечь к мониторингу сентябрьских выборов в Госдуму зарубежных омбудсменов.

Уполномоченный по правам человека считает важным продолжить практику участия молодежных советов при региональных уполномоченных в наблюдении за выборами.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что предложила ЦИК РФ привлечь к мониторингу сентябрьских выборов в Госдуму зарубежных омбудсменов.

Лантратова отметила, что во вторник встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой . Они обсудили, как выстроить эффективную систему защиты избирательных прав во время выборов депутатов Госдумы в сентябре.

"Предложила привлечь к мониторингу выборов зарубежных омбудсменов", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс " по итогам встречи.

По ее словам, за последние три года в аппарат уполномоченного поступило 61 обращение по выборам. В основном вопросы решались оперативно, что является результатом совместной слаженной работы с ЦИК РФ.

"В этом году исполняется десять лет нашему соглашению о сотрудничестве. За это время удалось создать эффективную систему совместного мониторинга. В том числе благодаря возможности наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени", - подчеркнула омбудсмен.

Лантратова добавила, что договорилась с Памфиловой усилить взаимодействие в период предстоящих выборов. Так, будет создана рабочая группа с региональными уполномоченными, которая позволит быстрее реагировать на возможные нарушения.