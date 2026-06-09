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Лантратова предложила привлечь к мониторингу выборов зарубежных омбудсменов - РИА Новости, 09.06.2026
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Лантратова предложила привлечь к мониторингу выборов зарубежных омбудсменов

Лантратова предложила ЦИК привлечь к мониторингу выборов зарубежных омбудсменов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова предложила ЦИК привлечь к мониторингу сентябрьских выборов в Госдуму зарубежных омбудсменов.
  • Уполномоченный по правам человека считает важным продолжить практику участия молодежных советов при региональных уполномоченных в наблюдении за выборами.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что предложила ЦИК РФ привлечь к мониторингу сентябрьских выборов в Госдуму зарубежных омбудсменов.
Лантратова отметила, что во вторник встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Они обсудили, как выстроить эффективную систему защиты избирательных прав во время выборов депутатов Госдумы в сентябре.
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"Предложила привлечь к мониторингу выборов зарубежных омбудсменов", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи.
По ее словам, за последние три года в аппарат уполномоченного поступило 61 обращение по выборам. В основном вопросы решались оперативно, что является результатом совместной слаженной работы с ЦИК РФ.
"В этом году исполняется десять лет нашему соглашению о сотрудничестве. За это время удалось создать эффективную систему совместного мониторинга. В том числе благодаря возможности наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени", - подчеркнула омбудсмен.
Лантратова добавила, что договорилась с Памфиловой усилить взаимодействие в период предстоящих выборов. Так, будет создана рабочая группа с региональными уполномоченными, которая позволит быстрее реагировать на возможные нарушения.
"Считаю важным продолжить практику участия молодежных советов при региональных уполномоченных в наблюдении за выборами. В прошлом году ребята активно помогали на участках и горячих линиях. Работали с маломобильными гражданами. Следили за соблюдением процедур", - отметила она.
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