Лантратова обсудила с МИД России взаимодействие омбудсменов стран БРИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с МИД создание постоянной площадки для взаимодействия омбудсменов стран БРИКС.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила с МИД РФ создание постоянной площадки для взаимодействия омбудсменов стран БРИКС, а также участие российских правозащитников в крупных международных форумах.
Омбудсмен рассказала, что во вторник встретилась с заместителем министра иностранных дел России Дмитрием Любинским, с которым обсудила взаимодействие института уполномоченного с МИД РФ.
"Обсудили создание постоянной площадки для взаимодействия омбудсменов стран БРИКС. Участие российских правозащитников в крупных международных форумах", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи.
Она добавила, что институтом уполномоченного заключено 50 соглашений с зарубежными омбудсменами и правозащитными организациями. Также продолжается работа в рамках СНГ, Евразийского альянса омбудсменов, укрепляется сотрудничество со странами БРИКС.
"Уделили внимание новым векторам: Латинская Америка, Африка и Юго-Восточная Азия. Важно расширять круг партнеров и усиливать гуманитарные связи", - уточнила федеральный омбудсмен.
Лантратова подчеркнула, что взаимодействие уполномоченного и МИД России имеет особое значение, так как многие задачи сегодня можно решить только совместными усилиями.