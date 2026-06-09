Лантратова обсудила с МИД России взаимодействие омбудсменов стран БРИКС

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила с МИД РФ создание постоянной площадки для взаимодействия омбудсменов стран БРИКС, а также участие российских правозащитников в крупных международных форумах.