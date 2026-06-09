Лантратова помогла россиянке за рубежом получить материнский капитал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла россиянке, проживающей в Австрии, получить консульскую услугу.
- Женщине требовалась помощь для нотариального оформления документов, необходимых для получения материнского капитала.
- МИД оперативно отреагировал на запрос и направил указания генеральному консульству России в Зальцбурге помочь заявительнице.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что помогла гражданке России, проживающей в Австрии, получить консульскую услугу и оформить материнский капитал.
Ольга, фамилии которой омбудсмен не приводит, проживает в Австрии. Ей потребовалась консульская услуга для того, чтобы нотариально оформить документы, без которых она не могла получить материнский капитал. Но у женщины возникли трудности с онлайн-записью на прием в генеральное консульство России в Зальцбурге, в связи с чем она обратилась в аппарат уполномоченного.
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"Мы направили направил запрос в министерство иностранных дел России. Ведомство оперативно отреагировало. Генеральному консульству России в Зальцбурге направили указания помочь заявительнице. Ольгу приняли. Необходимые документы заверили в тот же день", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила МИД РФ за оперативную реакцию.