На Куликовом поле началось цветение ковыля

Краткий пересказ от РИА ИИ Начало цветения ковыля зафиксировали в государственном музее-заповеднике "Куликово поле".

Сотрудники музея-заповедника занимаются восстановлением исторического природного ландшафта Куликова поля и работают только с видами ковыля, которые исторически описаны в естественной флоре этой территории.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Начало цветения ковыля зафиксировали сотрудники государственного музея-заповедника "Куликово поле". Цветение злака продлится до конца июня, сообщила РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника Ольга Бурова.

По словам эксперта, агростепные угодья, в том числе ковыльные, покрывают более 100 гектаров территории музея-заповедника. Всего здесь встречается четыре вида этого злака: перистый, красивейший, волосовидный и узколистный.

"В отличие от других видов, ковыль волосовидный пока только в стадии вегетации, еще не зацвел. Начало его цветения можно будет наблюдать через две-три недели", — рассказала Бурова.

Эксперт подчеркнула, что сотрудники музея-заповедника уже много лет занимаются восстановлением исторического природного ландшафта Куликова поля, поэтому к выбору растений здесь подходят избирательно.

"В мире существует больше 200 видов растений рода ковыль. Есть уральские, западно-сибирские, дальневосточные. Но мы эти виды сюда не допускаем, так как они могут оказаться агрессивными, как и любые растения, привнесенные искусственно. Мы работаем только с теми четырьмя видами, которые исторически описаны в естественной флоре Куликова поля", — объяснила Бурова.