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На Куликовом поле началось цветение ковыля - РИА Новости, 09.06.2026
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09:00 09.06.2026 (обновлено: 10:46 09.06.2026)
На Куликовом поле началось цветение ковыля

Цветение трех видов ковыля можно наблюдать на Куликовом поле

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКовыли на Куликовом поле
Ковыли на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начало цветения ковыля зафиксировали в государственном музее-заповеднике "Куликово поле".
  • Сотрудники музея-заповедника занимаются восстановлением исторического природного ландшафта Куликова поля и работают только с видами ковыля, которые исторически описаны в естественной флоре этой территории.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Начало цветения ковыля зафиксировали сотрудники государственного музея-заповедника "Куликово поле". Цветение злака продлится до конца июня, сообщила РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника Ольга Бурова.
По словам эксперта, агростепные угодья, в том числе ковыльные, покрывают более 100 гектаров территории музея-заповедника. Всего здесь встречается четыре вида этого злака: перистый, красивейший, волосовидный и узколистный.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКовыли на Куликовом поле
Ковыли на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ковыли на Куликовом поле
"В отличие от других видов, ковыль волосовидный пока только в стадии вегетации, еще не зацвел. Начало его цветения можно будет наблюдать через две-три недели", — рассказала Бурова.
Эксперт подчеркнула, что сотрудники музея-заповедника уже много лет занимаются восстановлением исторического природного ландшафта Куликова поля, поэтому к выбору растений здесь подходят избирательно.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ковыль волосовидный на Куликовом поле

Ковыль волосовидный

Ковыль волосовидный на Куликовом поле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ковыль красивейший на Куликовом поле

Ковыль красивейший

Ковыль красивейший на Куликовом поле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ковыль перистый на Куликовом поле

Ковыль перистый

Ковыль перистый на Куликовом поле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 6
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКовыли на Куликовом поле
Ковыли на Куликовом поле
Ковыли на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 6
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКовыли на Куликовом поле
Ковыли на Куликовом поле
Ковыли на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Куликово поле

Ковыли на Куликовом поле

Куликово поле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 6

Ковыль волосовидный на Куликовом поле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 6

Ковыль красивейший на Куликовом поле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 6

Ковыль перистый на Куликовом поле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 6
Ковыли на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 6
Ковыли на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 6

Куликово поле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 6
"В мире существует больше 200 видов растений рода ковыль. Есть уральские, западно-сибирские, дальневосточные. Но мы эти виды сюда не допускаем, так как они могут оказаться агрессивными, как и любые растения, привнесенные искусственно. Мы работаем только с теми четырьмя видами, которые исторически описаны в естественной флоре Куликова поля", — объяснила Бурова.
Посмотреть на цветущий ковыль могут все желающие — для этого на территории музея-заповедника оборудована историко-экологическая тропа, напомнила эксперт.
 
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