Оставили с носом. Вскрылась циничная схема заработка на украинцах

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Поддержка режима Зеленского оказалась для Запада довольно выгодной. В Германии подсчитали, что более трети выделенных средств осело в карманах самих же спонсоров, а за полученное Киевом так или иначе придется рассчитываться простым украинцам. Куда утекли деньги — разбиралось РИА Новости.

Цифры на бумаге

Из почти 550 миллиардов евро, предназначенных для Украины, порядка 200 миллиардов существует лишь на бумаге, установили в Институте мировой экономики в Киле. Так, концу апреля Швейцария исполнила взятые на себя обязательства на 24% (1,38 миллиарда из 5,8 миллиарда), Южная Корея — на 23%, Норвегия — 43%, Германия, крупнейший европейский спонсор, — на 63%. Только США расплатились практически полностью: 97%, или 115,38 миллиарда из обещанных 118,96 миллиарда.

Без проблем выполняются гуманитарные программы — на 79%. В том числе в сфере энергетики — поставка генераторов, ремонт инфраструктуры. В прошлом году на это потратили миллиард евро — половину бюджета гумпроектов.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Генераторы на улице Киева во время отключения электроэнергии © AP Photo / Evgeniy Maloletka Генераторы на улице Киева во время отключения электроэнергии

Военная поддержка реализована на 60%. Но тут есть важный нюанс.

Учет ведется не по готовому "продукту" — например, количеству боеприпасов, а по долгосрочным контрактам. И все изготавливается, естественно, не на Украине.

Это позволяет Западу де-факто не сильно тратиться, в том числе за счет завышенной оценки стоимости списанного военного оборудования, поясняет доктор экономики (Ph.D), советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Не случайность

Если ранее согласованные обязательства все же как-то исполняют, то новые явно тормозят. Кредит в 90 миллиардов задерживают. Первый транш объемом 9,1 миллиарда должен был поступить в июне. На военные нужды, прежде всего беспилотники, — 5,9 миллиарда, 3,2 миллиарда — на бюджетные траты. Однако перечисление средств отложили из-за несоблюдения технических требований, сообщили в Брюсселе. И признались, что не знают, когда решат проблему.

Похоже, транш придержали из-за споров о долгосрочном бюджете ЕС. По сведениям издания Euractiv, несколько стран потребовали тщательнее контролировать расходование средств из кризисного резерва, созданного для помощи тем, кто не входит в ЕС.

Настаивая на выполнении выдвинутых условий, европейцы могут тянуть время сколько угодно, отмечает Поздняков.

© AP Photo / Virginia Mayo Глава дипломатии ЕС Кая Каллас © AP Photo / Virginia Mayo Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Выгодный обмен

Европа теряет интерес к вложениям, которые не приносят прибыли, полагает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков. "Складские запасы сильно истощены, поэтому о поставках готовой продукции речи не идет, а новые контракты обязывают Киев заказывать вооружение исключительно у стран-доноров", — указывает он.

Интересно, что оборонку закрывают не из общего бюджета, а на уровне отдельных государств. Правительства выделяют деньги своим производителям — в частности, в рамках программы по увеличению выпуска боеприпасов ASAP заводы уже получили 500 миллионов евро, в Брюсселе обещают еще полтора миллиарда.

"Таким образом, под предлогом поддержки Киева налогоплательщиков заставляют оплачивать ОПК ЕС. Помимо этого, через механизмы каскадного финансирования европейцы выгодно скупают украинские интеллектуальные наработки", — добавляет Матюшенков.

Кредиторы неплохо зарабатывают на гуманитарной логистике по завышенным тарифам, финансовых услугах по обслуживанию переводов и кредитных линий с государственными гарантиями, консалтинговом сопровождении евроинтеграции, а также строительных контрактах на восстановление инфраструктуры, перечисляет Поздняков. Причем формально финансирование осуществляется через целевые кредиты Киеву. Схема выглядит так: правительство дает в долг национальным производителям, но возвращать его обязаны не они, а Украина.

Конечно, расплачиваться нечем, соглашаются эксперты. Проблему можно решить передачей контроля над стратегическими активами и природными ресурсами под видом реструктуризации долга. Еще один способ — взять новый кредит.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский © AP Photo / Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский

"Любой сценарий предполагает фактическую утрату экономического суверенитета и превращение страны в зону внешнего управления кредиторов на неопределенно долгий период", — заключает Поздняков.