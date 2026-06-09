Костромская область вошла в число лидеров ЦФО по модернизации ЖКХ

КОСТРОМА, 9 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подводя итоги реализации программ обновления ЖКХ, назвал Костромскую область в числе лидеров ЦФО по модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщила администрация региона.

Сообщается, что зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин подвел итоги реализации программ обновления ЖКХ. Он подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры остается одной из ключевых задач президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни". Согласно поставленной задаче, к 2030 году качество коммунальных услуг планируется улучшить для 20 миллионов жителей страны.

"Как отметил Марат Хуснуллин, среди регионов Центрального федерального округа Костромская область вошла в число лидеров по протяженности модернизированных коммунальных сетей. За последние годы в регионе обновлено 60 километров инженерных коммуникаций. По этому показателю область заняла четвертое место в ЦФО", - говорится в сообщении.

В администрации Костромской области подчеркнули, что организацию системной работы по обновлению коммунального комплекса губернатор Сергей Ситников определяет важнейшей основой для улучшения жизни земляков. Регион активно привлекает для этого средства федеральных и региональных программ.

Так, одним из наиболее заметных результатов, по данным обладминистрации, стала модернизация теплосетевого хозяйства областного центра. Для проведения масштабных работ был привлечен федеральный казначейский кредит в размере 1,5 миллиарда рублей. Более 600 миллионов рублей направлены из федерального фонда развития территорий.

Благодаря проведенным работам отопительный сезон 2025-2026 годов в Костроме впервые за последние годы прошел в стабильном режиме. Число аварий снизилось в два раза. Значительно сократилось число жалоб костромичей на качество теплоснабжения.