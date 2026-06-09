Глава Моспрома: Москва производит товары для космоса

"В том числе частный космос так называемый, это развитие низкоорбитальной группировки, да и на самом деле любой другой орбитальной группировки, это все производится в Москве. Части спутников и целые спутники, кубсаты, которые фотографируют, занимаются дистанционным зондированием Земли, они также производятся в Москве на московских предприятиях", - рассказал Гарбузов.