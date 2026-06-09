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Глава Моспрома: Москва производит товары для космоса - РИА Новости, 09.06.2026
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11:39 09.06.2026
Глава Моспрома: Москва производит товары для космоса

Анатолий Гарбузов: столица выпускает товары для космоса

© РИА НовостиАнатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московские предприятия производят части спутников и целые спутники, кубсаты, которые занимаются дистанционным зондированием Земли, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"В том числе частный космос так называемый, это развитие низкоорбитальной группировки, да и на самом деле любой другой орбитальной группировки, это все производится в Москве. Части спутников и целые спутники, кубсаты, которые фотографируют, занимаются дистанционным зондированием Земли, они также производятся в Москве на московских предприятиях", - рассказал Гарбузов.
Он отметил, что комплектующие для спутников также производятся на других предприятиях в Москве, что создает рабочую кооперацию, кластерный подход к созданию настоящих высокотехнологичных продуктов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
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