Глава Моспрома: Москва производит товары для космоса

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московские предприятия производят части спутников и целые спутники, кубсаты, которые занимаются дистанционным зондированием Земли, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"В том числе частный космос так называемый, это развитие низкоорбитальной группировки, да и на самом деле любой другой орбитальной группировки, это все производится в Москве. Части спутников и целые спутники, кубсаты, которые фотографируют, занимаются дистанционным зондированием Земли, они также производятся в Москве на московских предприятиях", - рассказал Гарбузов.
Он отметил, что комплектующие для спутников также производятся на других предприятиях в Москве, что создает рабочую кооперацию, кластерный подход к созданию настоящих высокотехнологичных продуктов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.