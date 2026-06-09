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Названы исполнители, на чьи концерты россияне мечтают попасть больше всего - РИА Новости, 09.06.2026
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Шоубиз
 
10:57 09.06.2026
Названы исполнители, на чьи концерты россияне мечтают попасть больше всего

РИА Новости: россияне мечтают попасть на концерты Басты и Lana Del Ray

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВасилий Вакуленко (Баста)
Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Василий Вакуленко (Баста). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баста стал самым популярным отечественным исполнителем, на чьи концерты хотят попасть россияне, а среди зарубежных артистов в фаворитах оказалась Lana Del Rey.
  • Почти половина опрошенных готова поехать на концерт в другой город России, а 43% рассматривают поездку за границу.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне мечтают попасть на концерты российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) и американской певицы Lana Del Ray, следует из результатов исследования сервисов "КИОН Музыка" и "Выберу.ру", с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пресс-службе сервиса "КИОН Музыка" РИА Новости сообщили, что Баста стал самым прослушиваемым исполнителем стриминга.
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"Среди русскоязычных артистов рэпер Баста стал музыкантом, на чьи выступления хотели бы попасть большинство респондентов (18%). При рассмотрении зарубежной сцены в фаворитах оказалась Lana Del Rey (23%)", - говорится в сообщении.
Среди отечественных исполнителей, на чьи концерты хочется попасть, россияне также назвали группу "Ленинград", певицу МакSим, группу "Король и Шут" и артистку Надежду Кадышеву, а среди зарубежных артистов - Thirty Seconds to Mars с фронтменом Джаредом Лето и Billie Eilish.
Большинство опрошенных признались, что готовы потратить на концерт от 5 до 10 тысяч рублей, еще 32% респондентов назвали сумму в 10-25 тысяч рублей, на третьем месте - вариант до 5 тысяч. По мнению россиян, есть случаи, когда они готовы превысить финансовый лимит на посещение концерта. Прощальный тур исполнителя - самый частый ответ (91%), также прозвучали такие причины, как мероприятие из разряда "раз в жизни" (82%) и долгожданный концерт не выступавшего много лет артиста (81%).
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"Чтобы осуществить мечту, респонденты готовы в первую очередь отложить покупку новой одежды (78%). Менее востребованной оказалась мера, заключающаяся в отказе от походов в рестораны и кафе (73%). 67% готовы к сокращению повседневных расходов таких, как покупка определенных продуктов, использование услуг beauty-сферы и других", - отмечают аналитики.
Почти половина (48%) опрошенных готова поехать в другой город России для посещения культурного мероприятия, а 43% рассматривают поездку за границу, еще 9% не хотят организовать подобное путешествие. Идеальный бюджет такой поездки, по мнению россиян, составляет 20 тысяч рублей (39%), 28% опрошенных готовы потратить от 20 до 50 тысяч рублей, а 13% респондентов могут рассмотреть траты от 50 до 70 тысяч рублей.
"При всем желании посетить заветное событие 61% не готовы взять деньги в долг, если им не будет хватать средств для свершения задуманного. Но среди тех, кто все-таки решился бы на этот шаг (39%), оптимальной суммой является 25-50 тысяч рублей (18%). 16% определили ее размер до 10 тысяч, а 14% назвали вилку от 10 до 25 тысяч. Ключевым мотивом (78%) заключения долговых отношений стало стремление поехать за рубеж на мероприятие", - добавляется в сообщении.
Главным стимулом траты денег на культурный досуг назвали осуществление давней мечты (91%). Также многим важно погрузиться в атмосферу большого события, получить яркие эмоции и впечатления. Примечательно, что россияне чаще жалели об упущенных возможностях (68%), чем о потраченных средствах (23%).
Среди самых популярных видов культурного досуга, кроме концертов любимых исполнителей, опрошенные назвали походы в театр и выставки современного искусства. Около трети респондентов посещают культурные события раз в два-три месяца, около четверти опрошенных - несколько раз в месяц, еще 24% - раз в полгода. Только 6% признались в полном отсутствии интереса к такому времяпрепровождению.
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