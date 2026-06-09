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Константинов назвал удар по мосту в районе Чонгара тактикой негодяев - РИА Новости, 09.06.2026
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18:38 09.06.2026
Константинов назвал удар по мосту в районе Чонгара тактикой негодяев

Константинов назвал удар ВСУ по мосту в районе Чонгаре тактикой негодяев

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал удары ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар на границе Херсонской области с Крымом тактикой негодяев.
  • По его словам, киевский режим раздражает, что Крым стал символом успешной интеграции региона в состав России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал тактикой негодяев удары ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар на границе Херсонской области с Крымом.
"Они стремятся нанести Крыму урон и создать сложности с логистикой. Это тактика негодяев, которой они занимаются с 2014 года, пытаясь сделать как можно больше нам гадостей. Это очередная попытка нам навредить и остановить Крым в развитии. Но мы преодолеем все вызовы", - сказал Константинов агентству.
По его словам, киевский режим раздражает, что Крым стал символом успешной интеграции региона в состав Российской Федерации.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто. В понедельник движение открыли в реверсивном режиме. Во вторник Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после ночной атаки украинских БПЛА.
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