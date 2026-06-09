Жителям Белгородской и Курской областей выделят компенсацию трат на жилье

«

"Около 4,5 миллиарда рублей будет направлено Белгородской и Курской областям на компенсацию затрат этих регионов, позволивших решить жилищные вопросы граждан, которые покинули свои дома из-за обстрелов. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении.