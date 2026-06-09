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Жителям Белгородской и Курской областей выделят компенсацию трат на жилье - РИА Новости, 09.06.2026
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09:15 09.06.2026 (обновлено: 09:17 09.06.2026)
Жителям Белгородской и Курской областей выделят компенсацию трат на жилье

Покинувшим дома жителям Белгородской и Курской областей выделят 4,5 млрд рублей

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРазрушенные строения в Судже в Курской области
Разрушенные строения в Судже в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Разрушенные строения в Судже в Курской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство направит около 4,5 миллиардов рублей на компенсацию трат на жилье жителям Белгородской и Курской областей, которые покинули свои дома из-за обстрелов.
  • Белгородская область получит более 1,7 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.
  • Курская область получит дополнительное финансирование на решение жилищных вопросов пострадавших семей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит порядка 4,5 миллиардов рублей на компенсацию трат на жилье жителям Белгородской и Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов, соответствующие распоряжения подписаны, сообщили в пресс-службе кабмина.
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"Около 4,5 миллиарда рублей будет направлено Белгородской и Курской областям на компенсацию затрат этих регионов, позволивших решить жилищные вопросы граждан, которые покинули свои дома из-за обстрелов. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении.

В сообщении также передаются слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который напомнил, что ранее правительство направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру или построить дом. Теперь Курская область получит на это дополнительное финансирование.
"Белгородской области из резервного фонда правительства будет выделено более 1,7 миллиарда рублей, что даст возможность возместить затраты", - уточнила пресс-служба.
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