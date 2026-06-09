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Швыдкой оценил перспективы культурного сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 09.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:27 09.06.2026
Швыдкой оценил перспективы культурного сотрудничества России и КНДР

Швыдкой: культурный обмен между Россией и КНДР может активизироваться

© РИА Новости / Сергей ПятаковМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Михаил Швыдкой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил, что культурный обмен между Россией и КНДР может активизироваться.
  • В прошлом году в КНДР прошли Дни культуры России, где российская делегация высоко оценила качество артистов республики.
  • Летом 2025 года министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР и подчеркнула, что сотрудничество в сфере культуры между двумя странами достигло небывалых высот благодаря договоренностям президентов России и КНДР.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Культурный обмен между Россией и КНДР может активизироваться, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отметив, что видит перспективным сотрудничество между странами.
"Я думаю, что этот обмен будет активизироваться, это отвечает интересам двух стран. По моему мнению, в сотрудничестве с КНДР очень большие перспективы", - сказал он, комментируя перспективы сотрудничества России и КНДР в сфере культуры.
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Швыдкой напомнил, что в прошлом году в КНДР прошли Дни культуры России, где российская делегация высоко оценила качество артистов республики.
"Особенно корейских коллег интересует все, что связано с художественным образованием. Думаю, что это направление будет развиваться весьма серьезно", - добавил он.
Летом 2025 года министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Глава ведомства подчеркнула, что благодаря договоренностям президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына сотрудничество в сфере культуры между двумя странами достигло небывалых высот.
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