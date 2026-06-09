Швыдкой оценил перспективы культурного сотрудничества России и КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил, что культурный обмен между Россией и КНДР может активизироваться.
- В прошлом году в КНДР прошли Дни культуры России, где российская делегация высоко оценила качество артистов республики.
- Летом 2025 года министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР и подчеркнула, что сотрудничество в сфере культуры между двумя странами достигло небывалых высот благодаря договоренностям президентов России и КНДР.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Культурный обмен между Россией и КНДР может активизироваться, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отметив, что видит перспективным сотрудничество между странами.
Швыдкой напомнил, что в прошлом году в КНДР прошли Дни культуры России, где российская делегация высоко оценила качество артистов республики.
"Особенно корейских коллег интересует все, что связано с художественным образованием. Думаю, что это направление будет развиваться весьма серьезно", - добавил он.
Летом 2025 года министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Глава ведомства подчеркнула, что благодаря договоренностям президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына сотрудничество в сфере культуры между двумя странами достигло небывалых высот.
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин
19 июня 2024, 12:42