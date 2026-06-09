Швыдкой оценил перспективы культурного сотрудничества России и КНДР

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Культурный обмен между Россией и КНДР может активизироваться, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отметив, что видит перспективным сотрудничество между странами.

"Особенно корейских коллег интересует все, что связано с художественным образованием. Думаю, что это направление будет развиваться весьма серьезно", - добавил он.