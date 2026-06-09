КХЛ утвердила изменения в правилах на сезон-2026/27

Краткий пересказ от РИА ИИ КХЛ внесла изменения в правила на сезон-2026/27.

В лиге скорректировали правила 37, 63, 64, 67, 79 и уточнено правило 9, что включает в себя новые условия для видеопросмотров, упрощение процедур и изменения в игровой механике.

Теперь игра не будет останавливаться при передаче шайбы рукой на своей половине площадки, арбитры могут инициировать видеопросмотр для определения факта нарушения, а также внесены изменения в оценку действий игроков на предмет симуляции и другие корректировки.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) внесли изменения в правилах на сезон-2026/27, сообщается на В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) внесли изменения в правилах на сезон-2026/27, сообщается на сайте соревнования.

По результатам опроса клубов были утверждены изменения в шести правилах. В частности, скорректировано правило 79. Теперь игра не будет останавливаться, если игрок отдает пас рукой на своей половине площадки, а партнер завладевает шайбой на своей половине поля до красной линии. При этом место передачи и приема определяет, в какой зоне находится шайба.

Изменено правило 63 "Задержка игры" (выброс шайбы за пределы площадки) - арбитры получили право самостоятельно инициировать видеопросмотр для определения факта нарушения. Также внесены изменения в порядок видеопросмотров: при проверке эпизодов с высоко поднятой клюшкой или возможным большим штрафом судьи могут дополнительно оценивать действия на предмет симуляции пострадавшего игрока (правило 64).

Отдельно скорректировано правило 37. При видеопросмотре момента пересечения шайбой линии ворот центр видеоанализа одновременно оценивает влияние на вратаря и наличие блокировки. Ранее для этого требовался отдельный запрос тренера, теперь процедура упрощена для сокращения пауз в игре.