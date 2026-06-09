В Кизилюрте прекратили подачу газу после ЧП на участке газопровода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На магистральном газопроводе в Кизилюрте произошли три взрыва.
- Подача газа прекращена, догорают остатки газа в трубе.
- Пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Подача газа прекращена после ЧП на участке магистрального газопровода в Кизилюрте, в настоящее время догорают остатки газа в трубе, сообщили в администрации города.
Как сообщили ранее во вторник в региональном ГУМЧС РФ, три взрыва, предварительно, произошли на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Жители близлежащих домов эвакуированы. По данным врио главы Дагестана Федора Щукина, пострадавших нет.
"По обновленной информации, пожар произошел на участке магистрального газопровода между Гельбахом и Бавтугаем… Подача газа прекращена, и в настоящее время догорают остатки газа в трубе. На месте работают специалисты. Жертв и пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале мэрии.