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В Кизилюрте прекратили подачу газу после ЧП на участке газопровода - РИА Новости, 09.06.2026
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21:04 09.06.2026 (обновлено: 23:36 09.06.2026)
В Кизилюрте прекратили подачу газу после ЧП на участке газопровода

В Кизилюрте прекратили подачу газа после ЧП на участке газопровода

© Кадр видео из соцсетейПожар на магистральном газопроводе в Дагестане
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На магистральном газопроводе в Кизилюрте произошли три взрыва.
  • Подача газа прекращена, догорают остатки газа в трубе.
  • Пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Подача газа прекращена после ЧП на участке магистрального газопровода в Кизилюрте, в настоящее время догорают остатки газа в трубе, сообщили в администрации города.
Как сообщили ранее во вторник в региональном ГУМЧС РФ, три взрыва, предварительно, произошли на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Жители близлежащих домов эвакуированы. По данным врио главы Дагестана Федора Щукина, пострадавших нет.
"По обновленной информации, пожар произошел на участке магистрального газопровода между Гельбахом и Бавтугаем… Подача газа прекращена, и в настоящее время догорают остатки газа в трубе. На месте работают специалисты. Жертв и пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале мэрии.
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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КизилюртРоссияРеспублика ДагестанФедор ЩукинПроисшествия
 
 
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