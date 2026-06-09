Кишинев хочет обеспечить избрание лояльного главы Гагаузии, заявила Гуцул

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгения Гуцул заявила, что Кишинев хочет обеспечить избрание в Гагаузии лояльного главы и парламента автономии.

В 2025 году суд первой инстанции приговорил ее к семи годам лишения свободы, а апелляционная палата оставила приговор в силе.

Гуцул выразила сожаление, что Кишинев близок к достижению своей цели по влиянию на выборы в Гагаузии.

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Кишинев хочет обеспечить избрание в Гагаузии лояльного главы и парламента автономии, заявила действующий руководитель региона Евгения Гуцул.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Также в Гагаузии должны выбрать новый парламент (Народное собрание Гагаузии), но последнее заседание по этому вопросу было сорвано из-за отсутствия кворума.

"Сегодня перед Кишиневом стоит новая задача обеспечить избрание такого Народного собрания и такого башкана (главы Гагаузии – ред.), который будет лояльным правящей партии, а не гагаузскому народу. Тех, кто будет беспрекословно выполнять любые политические указания, кто согласится разменять наш особый правовой статус на временные подачки и обещания", - зачитал обращение Гуцул на заседании исполкома (правительства) Гагаузии ее заместитель Илья Узун.

Глава Гагаузии в своем обращении с сожалением отметила, что Кишинев находится в шаге от своей цели.

"Кишиневу осталось последнее - убедить гагаузских депутатов добровольно отказаться от независимой Центральной избирательной комиссии Гагаузии, передать избирательные процессы под внешний контроль и фактически согласиться на проведение выборов под кураторством ЦИК Республики Молдова и спецслужб", - подчеркнула Гуцул.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщил, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.