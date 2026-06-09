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Киев боится срыва членства в ЕС по политическим причинам, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2026
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09:01 09.06.2026
Киев боится срыва членства в ЕС по политическим причинам, пишут СМИ

Politico: Киев боится срыва членства в ЕС из-за политических факторов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев обеспокоен, что его заявка на вступление в ЕС может быть снята с повестки дня из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции.
  • Брюссель обеспокоен темпами проведения реформ на Украине.
  • Киев не отвергает идею "ассоциированного членства", предложенную Францией и Германией, но хочет более твердых гарантий относительно того, к чему это приведет
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев обеспокоен, что его заявка на вступление в ЕС может быть снята с повестки дня в том числе из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции, которые должны пройти весной 2027 года, пишет газета Politico.
"Украина опасается, что ее заявка может быть "отложена на потом" из-за политических факторов, в том числе из-за президентских выборов во Франции. Это может привести к тому, что вопрос о расширении ЕС будет снят с повестки дня", - пишет издание.
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Как отмечает Politico, Брюссель, в свою очередь, обеспокоен темпами проведения реформ в Киеве.
По данным издания, также беспокойство у Киева вызывает предложенное ранее Францией и Германией "ассоциированное членство" для Украины. Как сообщили неназванные чиновники, осведомленные о ходе переговоров, Киев не отвергает франко-германские идеи, но хочет более твердых гарантий относительно того, к чему это в итоге приведет.
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Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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