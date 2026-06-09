Киев боится срыва членства в ЕС по политическим причинам, пишут СМИ

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев обеспокоен, что его заявка на вступление в ЕС может быть снята с повестки дня в том числе из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции, которые должны пройти весной 2027 года, пишет газета Politico.