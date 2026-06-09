Киев боится срыва членства в ЕС по политическим причинам, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев обеспокоен, что его заявка на вступление в ЕС может быть снята с повестки дня из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции.
- Брюссель обеспокоен темпами проведения реформ на Украине.
- Киев не отвергает идею "ассоциированного членства", предложенную Францией и Германией, но хочет более твердых гарантий относительно того, к чему это приведет
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев обеспокоен, что его заявка на вступление в ЕС может быть снята с повестки дня в том числе из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции, которые должны пройти весной 2027 года, пишет газета Politico.
По данным издания, также беспокойство у Киева вызывает предложенное ранее Францией и Германией "ассоциированное членство" для Украины. Как сообщили неназванные чиновники, осведомленные о ходе переговоров, Киев не отвергает франко-германские идеи, но хочет более твердых гарантий относительно того, к чему это в итоге приведет.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС. Владимир Зеленский в письме лидерам ЕС назвал это предложение "несправедливым".
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.